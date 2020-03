Sechs Jahrzehnte umfasste die Karriere des berühmten US-Sängers. Mit Hits wie «Islands In The Stream», «The Gambler» oder «Lucille» prägte er die Geschichte der amerikanischen Musik.

In einer vor allem in den USA sehr erfolgreichen Laufbahn, die ihn mit Countrymusik-Ikonen wie Dolly Parton und Willie Nelson zusammenführte, verkaufte der Musiker mehr als 120 Millionen Alben. Im Oktober 2017 verabschiedete sich Rogers mit einem furiosen Konzertfinale an der Seite von Kollegen wie Parton und Lionel Richie in den Ruhestand.

Dreifacher Grammy-Gewinner

Seine erste Single «That Crazy Feeling/We’ll Always Have Each Other» hatte Rogers laut Musikmagazin «Rolling Stone» bereits 1957 veröffentlicht, damals noch als Kenneth Rogers.

2013 wurde er in die «Country Music Hall of Fame» aufgenommen. Grammys erhielt er für seine Hits und Performances 1977, 1979 und 1987. Hinzu kamen 19 Nominierungen für den weltweit wichtigsten Musikpreis.