Jack DeJohnette gehörte zu den weltbesten Jazz-Schlagzeugern. Grössen wie Miles Davis, John Coltrane und Keith Jarrett gehörten zu seinen Partnern. Jetzt ist der Musiker verstorben.

Der US-Jazz-Drummer Jack DeJohnette ist tot.

Er sei am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 83 Jahren im Beisein seiner Frau und engen Freunden in Woodstock (US-Bundesstaat New York) gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auch sein Label ECM bestätigte den Tod des Musikers.

DeJohnette gehörte zu den bedeutendsten Jazz-Schlagzeugern seiner Generation und arbeitete auch als Pianist und Komponist. Er spielte mit John Coltrane, Bill Evans, Miles Davis, Herbie Hancock, Keith Jarrett und Charles Lloyd – unter anderem Blues, Bebop, Hard Bop, Soul-Jazz und Rock-Jazz.

Legende: Er gehörte zu den Grossen: Jazz-Schlagzeuger Jack DeJohnette IMAGO/ZUMA Press Wire

Ab den 1970er-Jahren war er «Hausschlagzeuger» des Labels ECM. In deren Münchner Studios nahm er zahlreiche Platten auf wie «Special Edition», «Song X» und «New Directions» – als Sideman, Leader oder unter eigenem Namen.