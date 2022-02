Das «Lucerne Festival» – ein Festival für klassische Musik – hat zwei Konzerte in diesem Sommer abgesagt. Grund dafür ist der Dirigent, der sie geleitet hätte. Es handelt sich um den russischen Musiker Valery Gergiev. Dieser ist einerseits ein Superstar der Szene, andererseits trat er wiederholt auch als vehementer Befürworter von Wladimir Putins aggressiver Politik in Erscheinung.

Gergiev machte sich 2012 in einem Werbeclip für Putins Wiederwahl stark. Weiter unterstützte er dessen Gesetze zur Diskriminierung von Homosexuellen, sprach sich für die Annexion der Krim aus und er dirigierte während des syrischen Bürgerkriegs vor der syrischen und der russischen Armee.

Konzerte in Luzern abgesagt

Obwohl es immer wieder zu Protesten gegen Gergievs Auftritte kam, hatten seine politischen Ansichten bis jetzt wenige Konsequenzen für seine Karriere. Der heute 68-Jährige blieb ein gerngesehener Gast in verschiedenen renommierten Konzerthäusern – unter anderem trat er seit 1999 eben auch regelmässig in Luzern auf.

Legende: 2016: Wladimir Putin und Valery Gergiev während einer Zeremonie im Kreml in Moskau. Reuters

Zuletzt dirigierte er 2021 im KKL. Seine nächsten Konzerte wären für den 21. und 22. August dieses Jahrs geplant gewesen: Der Dirigent wäre mit dem von ihm geleiteten Mariinsky-Orchester aus St. Petersburg aufgetreten. Daraus wird nun nichts. «Wir haben Valery Gergiev per Mail informiert, dass die Konzerte abgesagt sind», sagt Michael Haefliger, Intendant des «Lucerne Festival» gegenüber SRF. Eine Antwort hätten sie noch nicht erhalten.

Ultimatum aus München und Mailand

Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Stimmung gegenüber dem Dirigenten gekippt. Am Sonntag hat sein Manager Marcus Felsner verkündet, Gergiev nicht mehr zu vertreten. Er sei zwar ein aussergewöhnlicher Mensch und der grösste lebende Dirigent, doch er weigere sich, seine Unterstützung für Putins Regime zu beenden. Oder er könne dies schlicht und einfach nicht.

Legende: Valery Gergiev bei einem Auftritt im KKL in Luzern. August 2002. Keystone

Weiter hat Gergiev aus München und aus Mailand ein Ultimatum erhalten. Falls er sich bis am Montag nicht öffentlich gegen Putins Politik stelle, würde man die Zusammenarbeit beenden. In München ist er Chefdirigent der Philharmoniker, in Mailand war ein Konzert für den 5. März geplant gewesen.

«Abgründe der Menschheit»

In Luzern ist der Entscheid für die Absage der Konzerte heute Montag gefallen. Michael Haefliger meint, dass ihnen klar gewesen sei, diese Konzerte absagen zu müssen. «Das soll eine deutliche Aussage gegen den bösen Krieg in der Ukraine sein», so der Intendant. Der Entscheid sei ihnen jedoch nicht leichtgefallen. «Es war eine starke künstlerische Partnerschaft vorhanden.»

Zürcher Opernhaus wegen Anna Netrebko in der Kritik Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anna Netrebko in Wien 2019. Keystone Auch das Zürcher Opernhaus muss sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Vor allem wegen geplanter Auftritte der russischen Sängerin Anna Netrebko Ende März. Die Star-Sopranistin pflegt einen freundschaftlichen Umgang zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ihren 50. Geburtstag feierte sie zum Beispiel im Kreml, Putin liess an diesem Anlass eine Grussbotschaft verlesen. Vor dem Hintergrund dieser Nähe stellt sich die Frage, ob die Auftritte nicht abgesagt werden müssten. Sie selbst distanzierte sich am Samstag in einem Statement vom Krieg gegen die Ukraine, hielt aber auch fest, dass sie es nicht richtig finde, Künstler oder andere Personen des öffentlichen Lebens zu zwingen, ihre politische Meinung in der Öffentlichkeit zu äussern.



Wie viele andere Künstlerinnen und Künstler sei sie in einer schwierigen Lage, schreibt heute das Opernhaus auf Anfrage von Radio SRF, da sie je nach Äusserung Repressalien durch das System Putin befürchten müsse. Und weiter: «Wir haben der Künstlerin die Zeit gegeben, sich zum Krieg in der Ukraine zu äussern und fanden es nicht richtig, sie aufgrund früherer verfehlter politischer Äusserungen auch in der aktuellen Situation vorzuverurteilen.» Das Opernhaus bekräftigt damit seinen Standpunkt von letzter Woche. Als Zeichen der Solidarität werde das Opernhaus seit Samstagabend in den Farben der Ukraine beleuchtet. Über das weitere Vorgehen und allfällige Entscheidungen will das Opernhaus zu gegebener Zeit informieren.



Michael Haefliger selbst hat auch sonst eine enge Verbindung nach Russland. Eine «emotionale Bindung» zur Kultur, wie er selbst sagt. Vor 35 Jahren lernte er Wladimir Putin gar höchstpersönlich kennen – am World Economics Forum in Davos.

Vor 16 Jahren bezeichnete er diesen gegenüber der Handelszeitung als spannende und kunstbegeisterte Persönlichkeit. Von diesem Sentiment ist nichts mehr übrig. «Was gerade passiert, bringt uns an die Abgründe der Menschheit.»