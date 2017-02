Victor Ibarra

©Alejandra Reyes

Victor Ibarra wurde 1978 in Mexico geboren. Er studierte in Mexico, Frankreich und in der Schweiz. Er arbeitete mit bekannten Musikern wie Hebert Vázquez, José Luis Castillo, Edith Lejet, Daniel D’Adamo and Michael Jarrell.

Er gewann bereits den ersten Preis im Mauricio Kagel Wettbewerb und den österreichischen Zeitklang Award.