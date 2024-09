A$AP Rocky hat einiges zu beweisen. Über sechs Jahre ist es her, seit der US-amerikanische Rap-Superstar zum letzten Mal ein Album veröffentlichte. Immerhin: In der Zwischenzeit durfte sich der Hip-Hop-Musiker aus New York für zwei Veröffentlichungen ganz anderer Art auszeichnen. Zusammen mit seiner Partnerin Rihanna wurde er Vater von zwei gemeinsamen Söhnen.

TikTok-Ästhetik

Doch die Hip-Hop-Welt ist eine besonders schnelllebige. Also muss die Promo-Maschine für ein allfälliges nächstes Album nun erst recht hochgefahren werden. Eine Strategie, die mit dem Musikvideo zu A$AP Rockys neuster Single «Tailor Swif» ein erstes Mal aufgegangen ist.

Es dauerte nur wenige Stunden, bis der Clip sämtliche Winkel des musikbegeisterten Internets eroberte. Das renommierte amerikanische Hip-Hop-Portal «XXL Magazine» vergleicht das Musikvideo mit einem «abgefahrenen LSD-Trip», während der Tagesanzeiger vermutet, dass man sich an dieses Video «noch Jahre erinnern wird».

Wundertüte Musikvideo

Von der Latte Art in der öffentlichen Toilette, über den Delfin in der Pfütze, bis zur Zigaretten-Perücke: «Tailor Swif» ist gespickt mit surrealen Visuals, die sich buchstäblich im Sekundentakt abwechseln.

Kein Frame ohne Überraschung. Ein übergreifender Zusammenhang zwischen den skurrilen Bildern ist nicht zu erkennen.

Damit reiht sich der Clip jedoch perfekt in die zeitgenössische Wundertüten-Ästhetik von Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram ein.

Was hat der Song mit Taylor Swift zu tun? Box aufklappen Box zuklappen Dass der Titel des Songs auch einige «Swifties» zum Klick ermutigen dürfte, ist ein netter Nebeneffekt. Fans des Pop-Megastars dürfte der Clip jedoch enttäuschen: A$AP Rocky verwendet Swifts Namen lediglich im Rahmen eines Wortspiels. Inhaltlich hat der Track nichts mit ihr zu tun. Die Vorwürfe von Swift-Fans, er wolle mit der Verwendung des Namens ihres Idols künstlich Reichweite generieren, muss sich der Rapper wohl gefallen lassen.

Benutzerinnen und Benutzer scrollen dort durch einen schier endlosen Stream von Kurzinhalten, ohne zu wissen, was als Nächstes kommt. «Tailor Swif» ist genau gleich aufgebaut – und dürfte es selbst jenen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne schwer machen, vor dem Ende wegzuklicken.

Legende: «I'm too swift, don't tell Taylor 'bout this shit», singt A$AP Rocky im Refrain – mehr Wortspiel als Ode an die Popsängerin. IMAGO/NurPhoto

Gedreht wurde der Clip vom israelischen Regieduo Gal Muggia und Vania Heymann. Letzterer wuchs in Jerusalem, inmitten einer orthodoxen jüdischen Familie auf. Der Netzcommunity fiel er 2010 zum erstes Mal mit einem Video auf, für das er religiöse Symbole mit einer herkömmlichen IKEA-Giesskanne ersetzte und damit viral ging.

Seither produzierte das Duo Videos für Weltstars wie Dua Lipa, Coldplay oder Bob Dylan, wobei sich ihre Videoprojekte oft durch interaktive Elemente auszeichnen, bei denen auch die Zusehenden selbst über das Gezeigte mitbestimmen dürfen.

Für «Tailor Swif» entschied man sich für die ukrainische Hauptstadt Kiew als Drehort. Die Dreharbeiten fanden allerdings bereits 2021 statt – noch vor Ausbruch des russischen Angriffskriegs.

Neues Album steht aus

Dass das Video erst jetzt – drei Jahre später – zu sehen ist, dürfte jedoch nichts mit dem Krieg zu tun haben und stattdessen auf die unberechenbaren Veröffentlichungspläne von A$AP Rockys nächstem Album zurückzuführen sein.

Die Arbeiten an seinem vierten Studioalbum «Don't Be Dumb» dauern nun schon seit Jahren an – und gestalten sich offensichtlich als kompliziert. Erst vor ein paar Wochen wurde ein vorläufiger Veröffentlichungstermin wieder zurückgezogen und das Album auf ein unbekanntes Datum in den Herbst verschoben.

Immerhin ist dem US-Rapper nun die nahezu perfekte Überbrückung dieser Wartezeit gelungen.