Die Schweizer Metalcore-Band Expellow tritt beim Wacken 2025 auf. Frontfrau Mik Dean schreit ins Mikrofon – und trägt so zu mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Szene bei.

Alle Jahre pilgert die langhaarige Metal-Kutten-Fraktion Richtung Wacken, in die Hauptstadt des Heavy-Metal. Den Titel trägt das 2000-Seelen-Dorf in Schleswig-Holstein seit 1990, als hier das mittlerweile grösste Metal-Festival der Welt zum ersten Mal veranstaltet wurde. Wacken ist nicht nur das Mekka der Metal-Szene, sondern auch fester Bestandteil der Popkultur.

Expellow aus Zürich

Die Ehre und Ehrfurcht, bei Wacken mitzutun, ist gross. 150 Bands können sich am Wochenende Ende Juli vor rund 85'000 Menschen beweisen. Mit dabei ist auch die Zürcher Metalcore-Band Expellow, die sich im Wettbewerb gegen 100 andere Schweizer Bands durchgesetzt hat.

Legende: Die Band Expellow wurde im Jahr 2006 gegründet und spielt seit 2008 in der heutigen Besetzung: mit Mik Dean als Frontfrau. Expellow

Sie sei sich in ihren Anfängen 2008 maximal blöd dabei vorgekommen, einfach in den Raum zu schreien, erzählt Sängerin Mik Dean. Aber da müsse man durch, zumal das Schreien auch etwas wahnsinnig Befreiendes habe.

Harte Gesangsarbeit

Metal-Gesang ist harte Arbeit, verlangt viel Technik und will gelernt sein. Nicht umsonst bietet eine Uni in Eindhoven im Süden der Niederlande mittlerweile einen Studiengang an, in dem die Kunst des «Growlings» erlernt werden kann.

Metal-Gesang-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Growling : tiefes brummendes Knurren

: tiefes brummendes Knurren Screaming : hohe kreischende Schreie

: hohe kreischende Schreie Shouting : lautes Rufen

: lautes Rufen Falsett : hohe Töne in der Kopfstimme

: hohe Töne in der Kopfstimme Pig Squeals: stark verzerrte, quiekende Laute

Als Sängerin Mik Dean 2008 den gutturalen Schreigesang für sich entdeckte, liessen sich die weiblichen Vorbilder an einer Hand abzählen. Metal war lange Zeit eine männlich dominierte Welt, das zeigte sich auch in den Bewertungen, die Mik Dean zu hören oder zu lesen bekam.

Männerstimme als Mass aller Dinge?

Die Skala reichte von: «Schlecht, sogar für eine Frau», über «ganz okay für eine Frau» bis zu «sehr gut für eine Frau» bis hin zu «wie ein Mann». Dass Männerstimmen im Metal als Blaupause und Mass aller Dinge gelten, dürfte zwei Aspekten geschuldet sein.

Zum einen passt es nicht zur stereotypen Vorstellung von Weiblichkeit, dass Frauen laut sind, aggressiv schreien und brüllen. Ähnlichen Vorurteilen begegnen auch männliche Popmusiker, die in Kopfstimme singen – denn hoher Gesang wird oft mit Verletzlichkeit und Sensibilität assoziiert, was wiederum nicht dem traditionellen Bild von Männlichkeit entspricht. Das zeigt, wie tief die Gender-Stereotypen nach wie vor sitzen.

Legende: Die Sängerin Mik Dean der Zürcher Metalcore-Band «Expellow» im SRF-Interview. KEYSTONE/Ennio Leanza

Zum anderen gibt es bis heute weniger weibliche Stimmen im Metal zu hören, insbesondere in den richtig harten Gangarten. Entsprechend haben viele Menschen diese Stimmen auch weniger im Ohr.

Mik Dean leistet zusammen mit allen anderen Sängerinnen im Metal-Business wichtige Arbeit, indem sie die Sichtbarkeit von Frauen in der Szene steigert. In diesem Sinne: Gut gebrüllt, Löwin, viel Spass bei Wacken und Pommesgabel-Gruss!

