Erst letzten November stürmte «Now and Then» die Charts. Es sei der angeblich letzte Beatles-Song. Nun stehen die Namen McCartney und Lennon wieder in den Song-Credits. «Primrose Hill» heisst die Pop-Ballade der beiden Musiker James McCartney und Sean Ono Lennon. Sie erschien jüngst ganz unerwartet unter James McCartneys Namen.

Auf Instagram schreibt McCartney: «Mit diesem Release fühlt es sich an, als komme der Ball ins Rollen. Ich freue mich, weiterhin Musik mit euch zu teilen.» Im Bild dazu sind die beiden ihren Vätern wie aus dem Gesicht geschnitten.

Auch Vater Paul McCartney macht in den sozialen Medien Werbung für den Release seines Sohnes.

Das sanfte Gitarren-Picking, die im Sounddesign eingebetteten Streicher und das minimalistische, aber sorgfältige Songwriting in «Primrose Hill» lassen das Beatles-Erbe im Schreibstil der beiden Musiker durchschimmern.