1968, 1980, 2018: In 50 Jahren prägten 3 Jugendbewegungen den Kanton Aargau. Was verbindet und unterscheidet sie?

Kanton Aargau 1968: «Love and Peace» – vier junge Menschen ziehen in ein altes Bauernhaus in Birmenstorf und erproben in der Hippie-Kommune das antibürgerliche Leben.

Kanton Aargau 1980: «No Future» – die Jugendunruhen von Zürich und Basel schwappen in die Kleinstadt Baden. Häuser werden besetzt und Autonome Jugendzentren gegründet.

Kanton Aargau 2018: «Schulstreik fürs Klima» – inspiriert von der Klimaaktivistin Greta Thunberg gehen Badener Schülerinnen und Schüler auf die Strasse.

Die Klimajugend, die Punker und die Alt-Hippies: Was verbindet die eine Bewegung mit der anderen? Das Forschungsprojekt «Zeitgeschichte Aargau» ist der Frage nachgegangen. Entstanden ist dieser Film von Patrick Zehnder.