Für Thomas Fehlmann (Jahrgang 1957) ist Techno eine Art Lebensschule. Der seit Jahrzehnten in Berlin lebende Zürcher ist ein Pionier – als Taktgeber für die elektronische Clubmusik nicht so bekannt wie Yello, aber mindestens so wichtig. Er hat nicht nur die ersten Tage von Techno in Berlin geprägt, sondern mit seiner Band «Palais Schaumburg» auch der Neuen Deutschen Welle seinen Stempel aufgedrückt. Fehlmann war auch lange Mitglied der englischen Clubformation «The Orb». 2018 ist Fehlmanns neues Album «Los Lagos» erschienen.