«Die Volksmassen erwarten schöne Lieder, aber zugleich auch gute Instrumentalmusik und Opern. Dieser ›Musik‹ zu folgen ist schwer, sie sich einzuprägen unmöglich. Das Publikum wird von Anfang an mit absichtlich disharmonischen, chaotischen Tönen überschüttet. Melodiefetzen und Ansätze von Musikphrasen erscheinen nur, um sogleich wieder unter Krachen, Knirschen und Gekreisch zu verschwinden. So geht es fast die ganze Zeit. Den Gesang ersetzt das Geschrei. Und wenn es dem Komponisten gelingt, eine einfache, ausdrucksstarke Melodie zu finden, dann stürzt er sich sofort wieder in das Dickicht des musikalischen Chaos, das stellenweise in Kakophonie übergeht.»