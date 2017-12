Das alte Jahr steckt uns noch in den Knochen, der Weihnachtsbraten liegt noch im Bauch und – zack! – macht uns das nächste Jahr schon Beine: höchste Zeit, nochmal kurz zurückzublicken – auf die besten Kulturgeschichten der Woche.

Das Fest der Liebe

Friede, Freude, (Fr)essen: Ein Weihnachten ohne diese drei – es wäre nicht dasselbe. Damit das Fest der Feste ein voller Erfolg wird, dürfen in gewissen Ländern besondere Bräuche nicht fehlen. Wir haben die skurrilsten Weihnachtsbräuche ausgewählt – von der Christbaumgurke bis zum Christbaumtauchen.

Nächstenliebe wird besonders in den Weihnachtstagen gross geschrieben. Nicht nur im realen Leben, auch in Filmen haben sich die Figuren aber manchmal lieb – und es kommt zum lang ersehnten Kuss. Schnulzig bis skandalös: Küsse, die Filmgeschichte schrieben.

Es ist fast zu schön, um wahr zu sein: Ein junger Mann sucht an Weihnachten auf Twitter seinen obdachlosen Vater. Ein kitschiges, modernes Mädchen – mit sehr zeitgenössischen Bösewichten.

Filosofit!

Etwas Sport kann nach den lukullischen Weihnachtstagen nicht schaden: Wer sich nicht bewegen mag, kann hier zumindest etwas Denksport betreiben. Unsere vier neuen Filosofix-Filme behandeln knifflige Fragen wie: Dürfen wir Fleisch essen? Wie können wir wissen, was andere mit ihren Worten meinen? Oder: Können wir in die Vergangenheit reisen? Also: Hirnzellen ankurbeln und ab auf www.srf.ch/filosofix!

Abschied und Neuanfang

Bevor wir feuchtfröhlich ins 2018 rutschen, schauen wir mit einem weinenden Auge zurück: auf die Kulturmenschen, die dieses Jahr von uns gingen: Polo Hofer, Jeanne Moreau, Harry Dean Stanton – sie werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. «Abschiede 2017»: ein letztes Adieu an unvergessliche Kulturschaffende, die 2017 starben.

Wir wünschen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!