Yves Saint Laurent zeigt Frauen in brutaler Pose, FemPorn ist im Aufwind und diese Comics bringen Sie zum Schmunzeln: Hier sind die besten Kultur-Geschichten aus dem Web.

Weiblichkeit als Ware

Knochige, lange und gespreizte Beine, dazu Stöckel-Rollschuhe. Die Fotos von Yves Saint Laurents neuer Werbekampagne sind brutal. In Frankreich wird gegen die Kampagne protestiert. Die Werbeaufsicht möchte sogar ein Verbot durchsetzen.

Die Kunst- und Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken von der Universität München findet die Aufregung scheinheilig: «Es wird einem ein Spiegel vorgehalten und nicht ein Objekt, das zu konsumieren ist. Es wird gezeigt, dass die Weiblichkeit zur Ware gemacht wird. Das heisst aber nicht, dass sie durch diese Plakate zur Ware gemacht wird.»

Infantile Frauen

Erwachsen sein ist anstrengend. Manchmal. Flucht nach vorne ist ein Mittel dagegen: Statt Verantwortung zu tragen, kann man auch vor den Problemen wegrennen – das verbrennt unter Umständen sogar mehr Kalorien. Das wär nicht schlecht, denn die Chipstüte war am Ende vom letzten Serien-Binge-Watchen doch wieder leer.

Die Zeichnerin Marloes De Vries zeichnet zu diesen Gefühlen tolle Illustrationen – so manche Dreissigerin mag sich bei diesen Comics ertappt fühlen.

Schwangere Frauen

Frauen werden schwanger, bekommen Kinder. Aber sobald es Komplikationen gibt, spielt der religiöse Hintergrund eine grosse Rolle. Diese Erfahrung mussten der Filmemacher Ohad Milstein und seine Frau machen, als sich in der 23. Schwangerschaftswoche ihr Leben änderte.

Frauen Porno

Es gibt eine Alternative zum Mainstream-Porno: FemPorn – kurz für feministischer Porno – zeigt die Frau nicht nur als Lusterfüllerin.

Verhüllte Frauen

Tama Gotcha! geht ihrem wöchentlichen Vlog der Verhüllung auf den Grund. Kann ein Kopftuch modisch sein?

Männerfreundschaft

Last but not least: eine Männerfreundschaft. Ein Film erklärt, wie aus den Freunden Jean-Paul Sartre und Albert Camus Gegner wurden.