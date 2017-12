Ein junger Mann sucht auf Twitter seinen obdachlosen Vater. Das Netz reagiert, wie es am besten kann: Mit Empörung, Poltern – und Schwarmintelligenz.

Die Ausgangslage

Es war (wieder) einmal... Weihnachten. Das Fest der kleinen Familiendramen und -versöhnungen. Ein junger Mann namens Norman teilt am Weihnachtstag, am 25. Dezember, auf seinem Twitter-Profil @deinTherapeut das Foto eines älteren, verwahrlosten Mannes.

Er suche seinen Vater Klaus, der als Obdachloser in Hamburg leben soll.

Das hier fällt mir schwer, aber vielleicht kann Twitter helfen.



Ich suche meinen Papa.



Er ist obdachlos und soll in Hamburg leben. Sein körperlicher Zustand ist vermutlich äußerst schlecht. Das Foto ist circa ein Jahr alt.



Ein Retweet würde mir alles bedeuten.



Danke! pic.twitter.com/zAKntDRAb1 — norman (@deinTherapeut) 25. Dezember 2017

Klaus sei seit zehn Jahren verschwunden und ebenso lange Alkoholiker, erzählt Norman in weiteren Tweets. Das Bild hätte er von einem Unbekannten über Facebook erhalten, der von Klaus gebeten worden sei, seine Söhne zu suchen.

Dieser Kontakt sei aber wieder abgebrochen – daher bitte er nun die Twitter-Community um Hilfe. Die lässt sich nicht zweimal bitten.

Kapitel 1: Tausendfach geteilt

Der Hilferuf geht viral, 18‘000 Menschen teilten ihn in kurzer Zeit. Er erhält 9000 Herzen – und über 700 Kommentare. Viele Menschen sprechen Norman gut zu und geben Tipps, wo und wie er seinen Vater in Hamburg finden könnte. Oder versprechen, sich gleich selbst auf die Suche zu machen.

Ich wohne in Hamburg aufm Kiez, hast du irgend eine Ahnung wo er sich etwa aufhalten könnte in Hamburg? Ich würde die Augen aufhalten, sehe jeden Tag Menschen ohne Heimat hier... — Effzeh-HH (@effzeh_HH) 25. Dezember 2017

Kapitel 2: «Fake News!»

Kaum ist der Tweet abgesetzt, beginnen aber auch schon die ersten User zu nörgeln. Er hetze dem Obdachlosen einen «Twitter-Mob» auf den Hals und vergesse, dass dieser vielleicht gar nicht gefunden werden wolle, schrieben die einen.

Andere dreschen mit einer heftigeren Keule: «Fake-News!» – das alles sei nur erfundener Humbug, um Aufmerksamkeit zu erhalten.

Und da sind sie: die ersten Anschuldigungen, es handele sich um einen Fake.



Ich brenne vor Wut. Seit Wochen zerbreche ich mir den Kopf, ob ich diesen Aufruf teilen soll. Weil ich weiß, wie viel er preisgibt und wie verletzbar er mich macht. — norman (@deinTherapeut) 25. Dezember 2017

Zwischenspiel der Trolle

Gute Gelegenheit, um über Flüchtlinge zu schimpfen, denken sich derweil einzelne Kommentatoren. Schliesslich seien diese doch schuld, dass es den deutschen Obdachlosen so schlecht gehe ...

Kapitel 3: Adieu, Twitter

Noch keine 24 Stunden, die Suche wird zur «emotionalen Achterbahnfahrt», schreibt Norman. Anfangs bewahrt er noch einen kühlen Kopf. Einem User, der fragt, was er die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht hätte, antwortet er: «Mein Leben gelebt». Aber schon ein paar Stunden später wird es ihm zu bunt – er klinkt sich aus.

Solche Kommentare bekomme ich gerade. Andere kopieren meinen Tweet im Wortlaut und geben den Aufruf als ihren eigenen aus.



Danke an alle, die liebe Worte finden und Unterstützung anbieten. Aber für heute ist mein Kopf voll. Ich klinke mich aus. pic.twitter.com/AdH5VHo9rW — norman (@deinTherapeut) 25. Dezember 2017

Kapitel 4: Eine zu gute Weihnachtsgeschichte

Doch die Geschichte klingt zu weihnachtlich, um am 25. Dezember nicht zum Selbstläufer zu werden. Die Bild-Zeitung berichtet, die Huffington-Post drechselt aus Normans Tweet eine herzzerreissende Story.

Sie teilt seinen «verzweifelten Aufruf» – Weihnachten sei schliesslich das Fest der Familie und dieser junge Mann wolle unbedingt mit seinem Papa feiern. Der junge Mann kontert:

"Auch ein Twitter-Nutzer namens Norman würde das Fest gerne mit seinem Vater feiern"



Ich bin nicht mal in Deutschland, aber gut. — norman (@deinTherapeut) 26. Dezember 2017

Kapitel 5: Am Ende ein Happy End

Ein Mann habe sich gemeldet, schreibt Norman gestern, er arbeite in einer Unterkunft, wo Klaus jede Nacht schlafe.

Ein junger Mann aus Hamburg hat sich gerade gemeldet. Er arbeitet dort, wo mein Vater schläft. Sie reden fast täglich. Er konnte mir Dinge über ihn erzählen, die ich nie auf Twitter gepostet habe.



Wir haben ihn gefunden! Ich bin mir ganz sicher. — norman (@deinTherapeut) 26. Dezember 2017

Das letzte Update stammt von heute Morgen:

Im Laufe des Tages wird er Papa erzählen, dass ich Kontakt zu ihm suche. Er wird anbieten, sein Telefon zu benutzen, um mich anzurufen.



Und nun sitze ich hier - 4:28 AM - starre auf mein Handy und bekomme kein Auge zu. — norman (@deinTherapeut) 27. Dezember 2017

Vielleicht kann man diese Geschichte also wie jedes Märchen abschliessen: Die Hilfsbereiten siegen am Ende über die Trolle. Vater und Sohn finden sich – und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

Norman, wie toll ist das denn?! Jetzt muss ich mir ein paar Tränchen aus den Augen wischen — Deichgräfin Erna (@erna_unplugged) 26. Dezember 2017

Epilog

Wie toll ist das denn – zu toll, um nicht inszeniert zu sein? Sicher lässt es sich nicht sagen. Echt sind auf jeden Fall die Reaktionen.

Und das Twitter-Märchen vom verlorenen Vater auch eine Geschichte darüber, was Menschen auf Twitter am besten können: Sich laut empören – und sich am Ende doch für den guten Zweck einspannen lassen.

Sendung: Kultur aktuell, 27.12.17, Radio SRF 2 Kultur, 17.15 Uhr