Virtual Reality lässt uns eintauchen und abheben. Was VR in Zukunft leisten kann – und wo wir aufpassen müssen.

Die virtuelle Realität steht vor dem Durchbruch – davon sind Tech-Giganten wie Facebook oder Google überzeugt und investieren Milliarden in die Technologie. Passiert ist bisher wenig.

Auch die Schweiz treibt VR voran

Trotzdem wird Virtual Reality immer mehr zur Alltagsrealität: Nicht nur in der Unterhaltung, auch in Forschung und Medizin wird sie angewendet. Die Schweiz ist bei dieser Entwicklung ganz vorne dabei.

«Einstein» taucht ein in die virtuelle Welt. Zeigt, was die Technologie heute schon kann und was sie in Zukunft leisten könnte. Und fragt Philosophen und Psychologen, wo ihre Chancen liegen und wo ihre Gefahren lauern.