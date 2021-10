Legende: Nikola Biller-Andorno ist Leiterin des Instituts für Biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. zvg

Medizinethikerin Nikola Biller-Andorno wünscht sich mehr Gelassenheit, um Leistungsdruck abzubauen.

SRF: Das Beispiel der US-Schülerin Addy zeigt: Viele junge Menschen lernen in den USA mithilfe von Amphetaminen. Wie sieht die Situation bei uns aus?



Nikola Biller-Andorno: Das ist natürlich auch für uns hier in der Schweiz einschlägig. Wir bräuchten gar nicht bis über den Atlantik zu schauen.

Wir haben vor einigen Jahren eine Studie in der Schweiz durchgeführt und Studierende der Universität Zürich gefragt: Was verwendet ihr an sogenannten Neuro-Enhancern oder kognitiven Enhancern? Ritalin wurde als wichtiges Medikament zur Steigerung von Fokus und Lernfähigkeit genannt. Das war 2013. Damals hatten etwa fünf Prozent der Studierenden schon einmal damit herumexperimentiert, um die Lernfähigkeit zu steigern.



Was für Fragen stellen sich bei diesen Neuro-Enhancern im Fall Addy?



An diesem Beispiel stellt sich die Frage: Wer ist wirklich krank? Wir wissen, dass es Leute gibt, die massiv in ihrer Aufmerksamkeit beeinträchtigt sind. Es gibt eine lange Diskussion um das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom.

Bestimmt gibt es Personen, die beeinträchtigt sind. Dann gibt es aber auch Leute, die sich vielleicht nur sehr motivieren müssen, um den Fokus zu halten, für die vielleicht auch die Studienwahl nicht ideal war. Dann werden mit einem Mal andere Probleme maskiert und als medizinisches Problem verstanden.

Aber das Problem war eventuell eher, dass die Person vielleicht lieber ein anderes Fach studiert hätte und sich deswegen schlecht auf den Stoff konzentrieren kann.



Dann könnte man für Entlastung sorgen, indem die Erwartungen an Kinder und jungen Menschen nach unten korrigiert werden?



Ich hatte neulich in meinem Unterricht mit Medizinstudenten einen sehr interessanten Kommentar: «Was ist eigentlich so schlimm daran, durchschnittlich zu sein?»

Das fand ich eine ganz interessante Frage. Sie spiegelt wider, wie sehr unsere Gesellschaft auf Exzellenz gepolt ist, im akademischen Umfeld aber auch in anderen Bereichen. Obwohl wir wissen, dass die meisten von uns per Definition Durchschnitt sind.

Ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir mit Blick auf die eigene Leistung immer wieder versuchen, die eigene Gelassenheit zu stärken. Sodass wir nicht einer – vielleicht gar nicht erreichbaren – Exzellenz hinterherrennen.