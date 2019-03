Das Periodensystem der Elemente verzeichnet alle chemischen Elemente. Ihre Reihenfolge im Periodensystem legt die Ordnungszahl fest, die als grösste Zahl in jedem Kästchen drinsteht. Sie gibt an, wie viel positiv geladene Protonen das entsprechende Element in seinem Kern hat. Dazu steht bei jedem Element seine Abkürzung seines Namens. Das Periodensystem ist in waagrechte Zeilen – die Perioden – und senkrechte Spalten – die Gruppen – unterteilt.