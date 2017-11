Themenabend «+3°» «Gefährlicher Sommer»

Dienstag, 14. November 2017, 18:18 Uhr

Was wäre, wenn es in der Schweiz drei Grad wärmer würde? Ausgehend von diesem Szenario zeigt der dreiteilige Film zum Themenabend vom 29. November auf SRF 1 mögliche Entwicklungen des Klimawandels für die Schweiz auf. Sehen Sie ihn hier online am Stück.

«Gefährlicher Sommer» – Der Film zum Themenabend +3° 41 min, vom 29.11.2017 Eine mehrwöchige Hitzewelle beherrscht das Wallis. Die Temperaturen bewegen sich gegen 40 Grad, das Wasser wird knapp. Gemeinderätin Esther Furrer Bernasconi weiss nicht, wo ihr der Kopf steht. Ihr Sohn Luca soll ins Berglager und sträubt sich dagegen. Ein Energiekonzern will im Tal einen Doppel-Stausee mit Tourismus-Resort bauen. Ein Wasserdieb bedient sich derweil am Speichersee der Luftseilbahnen, es ist Esthers Jugendfreund. Kaum hat sie ihn gestellt, überrumpelt ihr Mann sie mit einer Hiobsbotschaft: Carlo Bernasconi, Chefarzt am lokalen Spital, hat eben einen Dengue-Fall diagnostiziert. Ein Schrebergärtner, infiziert durch eine Tigermücke. Die erste Ansteckung in der Schweiz. Verdacht besteht auch bei einem kleinen Mädchen, das eben ins heillos überfüllte Spital eingeliefert wird. Der Beginn einer Seuche? Esther Furrer ordnet erste Notmassnahmen an, dann überschlagen sich die Ereignisse. Der Glaziologe des Energiekonzerns entdeckt, dass sich oben im Gletscher eine Wassertasche bildet. Ein Wasserausbruch steht unmittelbar bevor und gefährdet das ganze Tal, wo Esthers Sohn Luca widerwillig Bäume aufforstet. Sie ordnet die Evakuierung des Lagers an. Kurz darauf erfährt sie, dass ihr Sohn und ein Mädchen verschollen sind... Die fiktionale Mini-Serie «Gefährlicher Sommer», verteilt auf die drei Sendestunden, ist zentraler Bestandteil des Themenabends «+3°» am 29. Novembe auf SRF 1. Die in den jeweiligen Filmteilen angerissenen Themen werden anschliessend im Studio vertieft. Einerseits durch journalistisch-dokumentarische Beiträge, andererseits durch Experten, Fachleute und Betroffene, die über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zum Klimawandel diskutieren.

