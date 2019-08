Der Cybathlon ist ein Wettkampf, bei dem sich Menschen mit körperlichen Behinderungen beim Absolvieren alltagsrelevanter Aufgaben mittels technischer Assistenzsysteme messen. Robert Riener, Professor für sensomotorische Systeme der ETH Zürich, initiierte den Cybathlon im Jahr 2013. 2016 fand der erste Cybathlon in Zürich statt. Der Cybathlon 2020 findet am 2. und 3. Mai in der Swiss Arena in Kloten statt., Link öffnet in einem neuen Fenster