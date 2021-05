Das Portal liefert einen Überblick über die Strategie des Bundes zur Einführung der Elektromobilität in der Schweiz. Man spricht von sogenannten «Steckerfahrzeugen» – damit sind reine Elektroautos, aber auch Plugin-Hybrid-Modelle gemeint.

Ein Plugin-Hybrid hat einen kleineren Elektromotor und ein Verbrennermotor – sie sind deshalb oft schwerer. Mit Plugin-Modellen kann man bis ca. 60 Kilometer rein elektrisch laden. Nur wenn regelmässig elektrisch gefahren und wieder aufgeladen wird, lohnt sich ein Plugin-Hybrid auch ökologisch.



Aber beide Modelle profitieren gleichwertig von den Fördermassnahmen. Die Elektromobilität wird in der Schweiz kantonal gefördert: In 19 Kantonen sind Elektroautos von der Fahrzeugsteuer befreit, in einigen gibt es sogar zusätzlich Prämien beim Autokauf oder Beiträge an die private oder öffentliche Ladeinfrastruktur.