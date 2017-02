Keine andere Branche verschmutzt die Atmosphäre so stark wie die Hochseeschifffahrt. Nun wird die weltweite Flotte mit neuen Bestimmungen zum ökologischen Umdenken gezwungen.

So viel wie 750 Millionen Autos

Containerschiffe, Öltanker, Frachter, Kreuzfahrtschiffe laufen mit billigstem, schwerem Dieselöl; dem giftigsten Treibstoff, der überhaupt erhältlich ist. Allein die fünfzehn grössten Schiffe der Welt stossen pro Jahr so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos, errechnete der Naturschutzbund Deutschland in einer Studie. Die Weltflotte von rund 90'000 Schiffen verbrennt etwa 370 Millionen Tonnen Treibstoff pro Jahr und pustet 20 Millionen Tonnen Schwefeloxid in die Luft.

49 Schiffe unter Schweizer Flagge

Die Schweizer Flotte mit 49 Schiffen steht nicht besser da. Gemäss Auskünften aus dem Schweizerischen Seeschifffahrtsamt SSA trage auch die Schweiz «anteilsmässig» zum globalen Schadstoffausstoss bei. Rechnerisch sind das rund 201‘000 Tonnen Schadstoffe pro Jahr. Aufgrund der modernen Flotte sei jedoch «der verhältnismässige Anteil geringer als bei anderen Flotten; das Durchschnittsalter der schweizerischen Schiffe beträgt rund acht Jahre», schreibt das SSA.

Verdreifachung und Krise

Allein zwischen 2000 und 2009 hat sich die Tonnage der Containerschiffe auf hoher See verdreifacht. Die Finanzkrise hat dieses Wachstum abrupt gestoppt. Heute befinde sich die Branche in der «grössten Krise seit dem deutsch-französischen Krieg 1870/71», schreibt die «Deutsche Schifffahrts-Zeitung». Containerschiffe, die früher zu einer Tagesreede von 25‘000 Dollar zu haben waren, kosten heute gerade mal 4000 Dollar. Schiffe werden stillgelegt, abgewrackt, manche Reederei ging bankrott. In der Schweiz muss die Eidgenossenschaft für ihre Flotte Bürgschaften in Millionenhöhe zahlen, erstmals in der Geschichte.

30 Prozent weniger CO2 bis 2025

Die International Maritime Organization, eine Unterorganisation der UNO, hat für die weltweite Flotte strenge Ziele festgelegt, nach langwierigen Verhandlungen. Sie sehen vor, dass neue Schiffe mit umweltschonenden Technologien ausgerüstet werden müssen, bestehende werden teilweise nachgerüstet, und insgesamt soll die Flotte bis 2025 bis zu 30 Prozent weniger CO2 ausstossen. Das erhöht die Chance, dass neue Technologien, wie etwa Gasmotoren, hochtechnisierte Segelsysteme oder Flettner-Rotoren zum Einsatz kommen werden.

Neuartige Hafensysteme, etwa in Hamburg

Im Hamburger Hafen werden pro Jahr 8,8 Millionen Container umgeschlagen, ihr Entladen und ihr Weitertransport verursacht viele Emissionen. Die Stadt Hamburg aber will die CO2-Emissionen deutlich senken und möchte Energie vor allem aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Deshalb wurde ein Teil des Hafens nun ganz auf elektrische Fahrzeuge, umgestellt. Sie fahren autonom, laden sich selbständig auf; die Anlage ist vorbildhaft für andere Häfen.

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kontext, 28.2.2017, 9:00 Uhr.