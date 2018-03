Tobias Grosshauser hat ursprünglich Musik studiert, dann aber rasch in die Technik gewechselt. Seit sieben Jahren arbeitet er an der ETH Zürich in der Gruppe für tragbare Elektronik. Er entwickelt vor allem Systeme, die Musikerinnen und Tänzer beim Training unterstützen sollen. Ausserdem ist er Mitgründer der Firma Bonsai Systems, Link öffnet in einem neuen Fenster, die diese Entwicklungen vermarkten will.