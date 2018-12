CCS steht für carbon dioxide capture and storage (CO2-Abschneidung und -Speicherung). Dabei wird in einem Kohle- oder Gaskraftwerk das schädliche CO2 aus den Abgasen abgespaltet und im Untergrund gespeichert.

Beim BECCS (bioenergy with carbon capture and storage, Bionergie mit CCS) werden Bäume, die CO2 aus der Luft aufgenommen haben, in einem Kraftwerk verbrannt. Mit CCS wird das CO2 dann gepresst und gespeichert. So wird also CO2 aus der Luft nachhaltig gespeichert.