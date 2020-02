Laut der Landwirtschaftsorganisation der UNO, Link öffnet in einem neuen Fenster ist die weltweite Viehzucht für 14.5 Prozent aller menschgemachten Treibhausgase verantwortlich. Davon stammen 41 Prozent von der Rindfleischproduktion, 19 Prozent aus der Milchwirtschaft.

Insgesamt verursacht die Nahrungsmittelproduktion etwa einen Viertel aller Treibhausgase. Diese könnten laut einer Studie von 2018, Link öffnet in einem neuen Fenster um fast die Hälfte gesenkt werden, wenn alle Menschen vegan essen würden. Die Forscher haben unter anderem berechnet, dass ein umweltschonend produzierter Liter Bio-Milch doppelt so viele Emissionen verursacht wie ein durchschnittlich produzierter Liter Sojamilch.

Eine andere Studie von 2018, Link öffnet in einem neuen Fenster hat ermittelt, dass mit einer gleich grossen Fläche ein Mehrfaches an pflanzlichen Kalorien erzeugt werden kann wie an tierischen. Im Vergleich zu Eiern ist es das Doppelte, bei Rindfleisch das 20-Fache.