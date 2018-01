Die Software-Architektur des Internets ist veraltet. Das macht es unsicher und manipulierbar. ETH-Forscher haben jedoch eine vielsprechende Lösung entwickelt: das System SCION.

Neben vielen Segnungen hat das digitale Zeitalter auch einige Plagen über die Menschheit gebracht. Die Cyber-Attacken gehören zu den schlimmsten. Nicht nur Kriminelle, auch Grossunternehmen, Regierungen und Geheimdienste betreiben systematisch Daten-Spionage und -Sabotage, wie es ihnen beliebt und dient.

Zusatzinhalt überspringen SCION Mehr Informationen zum System der ETH finden Sie hier.

Keine Kontrolle übers Netz

Im herkömmlichen Internet haben Sender und Empfänger keine Kontrolle über die Transportpfade. Das nutzen Angreifer aus. Mit Cyber-Attacken können sie Daten abzweigen, ausspionieren oder gleich ganz löschen. Sie können reihenweise Server blockieren oder über sogenannte «kill switches» das Netz innerhalb geografischer Räume völlig abschalten.

Die Schäden bei Firmen, Privaten, Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sind immens. Seit Jahren wird weltweit geforscht für mehr Sicherheit im Internet, bislang allerdings mit mässigem Erfolg.

ETH-Forscher machen das Internet sicherer

SCION soll das Netz sichern

Der Informatikwissenschaftler Adrian Perrig und sein Team forschen an der ETH Zürich seit sieben Jahren im Bereich der Netzwerksicherheit. Das Resultat heisst SCION, ein System aus neuen Netzwerk-Routern und einem neuen Adressierungsprotokoll. Es verlangt keine grossen Neuinvestitionen, denn es kann in das bestehende Internet integriert werden.

Informationen im Internet werden von Router zu Router geleitet. Trifft ein Datenpaket ein, liest der Router nach einem uniformierten Protokoll die Adresse aus und weist dem Paket dann die kürzeste Strecke zu seinem Ziel zu.

Ein System gegen die Manipulation

In der heutigen Internet-Architektur können diese Prozesse sehr leicht manipuliert werden. Grosse Akteure wie Netzwerk- und Telekomfirmen, Regierungsbehörden und andere einflussreiche Serverbetreiber können Daten nach Belieben umleiten, denn sie besitzen die Schlüssel dazu, die zentralen Steurungscodes. Erkennbar sind solche Manipulationen jeweils erst im Nachhinein.

Genau dort setzt SCION an: Das System wird an zentralen Knotenpunkten eingesetzt und unterteilt das Netz sukzessive in geschützte Untergruppen, «isolation domains» genannt. Bei relativ kleinem Aufwand verspricht Adrian Perrig grosse Wirkung.

«Das heutige Internet ist sehr hierarchisch aufgesetzt, viele Sicherheitsprotokolle werden von wenigen Schlüsseln kontrolliert. Wer dort Zugriff hat, übt Kontrolle über das ganze Netz aus. In SCION ist alles viel dezentraler. Da gibt es weltweit keine Instanz mehr, die das Netz regieren könnte.» So wird die Macht der grossen Player ausgehebelt.

SCION verpasst den Datenpaketen bei ihrem Transport über das Netz eine Art Schutzverpackung mit neuer Adressierung, die sicherstellt, dass die Informationen von ihrem Weg nicht mehr abgezweigt und entführt werden können. Zudem verhindert SCION, dass die Datenpakete für Serverattacken missbraucht werden können. Die Daten würden so deutlich sicherer, während die Netzkommunikation transparenter und erst noch flüssiger werde, betont Perrig.

Zusatzinhalt überspringen SRF am World Web Forum Wie verändert die Digitalisierung die Rolle der Staaten? Werden sie gar überflüssig? «End of Nation» – das ist das Thema des 6. «World Web Forum». SRF überträgt den Event live in einem «ECO»-Spezial am Donnerstag, 18. Januar 2018, von 08.40 Uhr bis 15.35 Uhr – im Webstream und auf SRF Info. Alles rund um den Event: www.srf.ch/worldwebforum.

Weltweites Interesse

SCION ist weit mehr als Theorie. Es bewährt sich bereits praktisch bei mehreren grossen Schweizer Firmen, die auf ein reibungslos funktionierendes Internet angewiesen sind.

Mittlerweile klopfen Interessenten aus aller Welt bei Adrian Perrig an, Regierungsstellen, Banken, Telecom-Giganten, Internetkonzerne. Adrian Perrig ist verhalten optimistisch: «Die Konkurrenz im Bereich Netzwerksicherheit ist sehr gross. Aber SCION ist mit Abstand das beste Produkt. Das hat uns ein führender Tech-Gigant aus den USA bestätigt.»

Schon in wenigen Jahren könnte das Internet zu einer sicheren Sache werden. Es wäre allerhöchste Zeit dafür, schliesslich soll der digitale Fortschritt über das Netz vorankommen – und nicht darin hängen bleiben.

Sendung: SRF 1, Kulturplatz, 17.1.2018, 22.25 Uhr.