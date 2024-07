Menschen bleiben stehen, gehen und rennen, mal in Strömen, mal quer durcheinander. Besucht man Schweizer Bahnhöfe zur Pendlerzeit, wuselt es oft wie in einem Ameisenhaufen. Die Schweiz ist Europameister im Zugfahren – jeden Tag wird das Schweizer Zugnetz von durchschnittlich 1,25 Millionen Menschen genutzt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Im zweiten Quartal Schweizer Bahnverkehr erzielt neuen Rekord 30.07.2024 Mit Video

Wer sind die Menschen, die diese Pendlerströme überhaupt erst möglich machen? Die an Schweizer Bahnhöfen leben und arbeiten? Die Sommerserie «Leben im Bahnhof» hat einige von ihnen getroffen.

Der 24-jährige Bahnfan mit Loki-Tattoo

Alles im Leben von Noah Balzer steht in Verbindung mit der Bahn: Er arbeitet als technischer Leiter im Bahnmuseum Albula und betreibt mit seinen Vereinskollegen die Modelleisenbahn im Ortsmuseum Bergün. Zum Feierabend trifft man den 24-Jährigen im Bahnhofsbuffet Tiefencastel an und wohnen tut er – wenig überraschend – in einem Bahnhofsgebäude, nämlich in Surava.

02:40 Video Porträt eines Bahnbegeisterten Aus Schweiz aktuell vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Die Liebe zur Bahn geht bei Noah Balzer gar unter die Haut: Er hat sich eine «Krokodil»-Lokomotive auf den Unterarm tätowieren lassen. «Sowas hat schliesslich nicht jeder», schmunzelt er. Und welche Träume hat der Bahnfan für die Zukunft? Die «Krokodil»-Lok in Bergün restaurieren und dann «vielleicht den Lokführer machen».

Seit über 30 Jahren auf die Königin der Berge

Den Traum vom Lokführer-Dasein hat sich Sandra Dettling bereits erfüllt. Sie arbeitet seit 1991 für die Rigi Bahnen, hat sich damals 18-jährig in den Ort und die Bahn verliebt. Heute ist sie Betriebsleiterin und ist sowohl beim technischen Vorbereiten und Ölen der Bahn, auf dem Lokführerstand als auch im Büro anzutreffen.

03:12 Video Lokführerin Sandra Dettling fährt täglich auf und um die Rigi Aus Schweiz aktuell vom 26.07.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.

Ein Hauch Sizilien am Fusse des Gotthard

Fast immer sind Oriana und Franco Garbeni hier, sogar an ihrem Hochzeitstag: im Bahnhofskiosk Quinto. Der Bahnhof ist kein Verkehrsknotenpunkt und das Dorf keine Metropole – und trotzdem hat es das Paar aus Sizilien hierhin verschlagen. Sie führen den Bahnhofskiosk mit viel Liebe für italienische Köstlichkeiten. Ihre Arancini und Cannoli sind weit herum bekannt, die beiden fühlen sich wohl in Quinto. Einziger Wermutstropfen: der lange, kalte Winter.

02:35 Video Sizilianische Lebensfreude am Bahnhofskiosk Quinto Aus Schweiz aktuell vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Blind durch den Bahnhof: Herausforderung und Übungssache

Jonas Pauchard ist seit seinem sechsten Lebensjahr blind und reist regelmässig mit dem Zug. Dafür ist er auf eine gute Infrastruktur angewiesen. Er orientiert sich an den Linien am Boden, entlang der Wand in der Unterführung oder mithilfe von Täfelchen am Treppengeländer, auf denen in Blindenschrift das Gleis und Perron angegeben sind.

06:15 Video Der Bahnhof Arth-Goldau aus der Perspektive eines Blinden Aus Schweiz aktuell vom 26.07.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 6 Minuten 15 Sekunden.

Die SBB ist verpflichtet, alle Bahnhöfe barrierefrei zugänglich zu machen – hinkt diesen Vorgaben aber hinterher. Noch immer sind rund 30 Prozent der Bahnhöfe nicht komplett barrierefrei. Teilweise fehlen Leitlinien, niveaugleiche Einstiege in den Zug oder Möglichkeiten, dass Gehbehinderte ohne Treppen zum Gleis kommen.

Menschen am, im und um den Bahnhof