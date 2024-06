Es ist der Termin, den Slam-Begeisterte fett in ihrer Agenda anstreichen: die Schweizer Meisterschaften. Auch 2024 kämpften 50 Poeten und Poetinnen um den Titel. Einige der besten Auftritte aus dem Casino Theater Winterthur gibt's im «Spasspartout» zum Nachhören.

1 / 6 Legende: An den Schweizer Meisterschaften treten die Poetinnen und Poeten einzeln, in Teams und in der Kategorie U20 gegeneinander an. Francisco «Chico» Heubeck 2 / 6 Legende: Das Publikum hat ein Wörtchen mitzureden: Es entscheidet mit Punkten und Applaus, wer eine Runde weiterkommt. Francisco «Chico» Heubeck 3 / 6 Legende: Johanna Ruoff aus Brugg AG wird U20-Schweizermeisterin 2024. Francisco «Chico» Heubeck 4 / 6 Legende: Die Team-Disziplin kann «Interrobang» für sich entscheiden, bestehend aus Valerio Moser und Manuel Diener. Francisco «Chico» Heubeck 5 / 6 Legende: Valerio Moser vermochte auch in der Einzeldisziplin überzeugen: Er wird zum Schweizer Meister 2024 gekürt. Francisco «Chico» Heubeck 6 / 6 Legende: Der Sieger des Abends gewinnt eine Flasche Whiskey und Ruhm und Ehre. Francisco «Chico» Heubeck

Der Traum von «Radio Schöb»

Wenn Miriam Schöb ihren eigenen Radiosender hätte, gäbe es Verkehrsmeldungen, in denen Jugendliche sich mit E-Scootern auf Autobahnen verirren, im Quiz würden Fragen gestellt wie: «Darf man einen Leichenwagen auch zum Zügeln verwenden?» und die News würden verkünden, dass Darwin bereits tot ist. Wenn «Radio Schöb» nicht nur ein Gedankenspiel wäre, würde sich Einschalten auf jeden Fall lohnen.

Miriam Schöb fantasiert über ihren eigenen Radiosender

Ein Bub mit sieben Igeln

Sprichwörter sind eine knifflige Sache. Schnell ist mal das eine oder andere Wort verwechselt. Sinn ergibt der Satz eigentlich nicht mehr, und trotzdem verstehen alle, was gemeint ist. Remo Zumstein, Schweister Meister in der Teamdisziplin 2022, zeigt das in seinem Text meisterhaft. Darum: Abwarten und Klee schminken, gute Biene zum bösen Stil machen und sich diesen Slam-Text zu Gestüte rühren.

Remo Zumstein nässt nichts anrennen

Wundertüte mit Rap-Einlage

Valerio Mosers Slam-Beitrag ist wahrlich eine Wundertüte. Er springt von einem Wettstreit mit dem eigenen Wecker über eine kurze Werbeunterbrechung («Es befinden sich drei Artikel in ihrem Warenkorb: der, die das») zu einer Rap-Einlage – und beweist, dass Slam-Poetry auch Musik in den Ohren sein kann.

Give me your money, give me your cash. Am liebste hani, all you have.

Valerio Moser kann neben Poetry-Slam auch Rap

Die Rebellin mit dem Nasenspray

Eine sich anbahnende Nasenspray-Sucht ist der Grund, dass sich Julia Steiner über HNO-Ärztinnen aufregt, sich Gedanken über ihr eigenes Suchtverhalten und das Verlangen nach Kontrolle macht – und es dabei trotz aller Schwere schafft, lustig zu bleiben. Von lautem Lachen bis zu tiefer Berührung hat im Text der Luzernerin alles Platz.

Julia Steiner über Nasenspray und Kontrollverlust

Zugabe des Schweizer Meisters 2024

And the Winner is... Valerio Moser. Der 35-Jährige wird Schweizer Meister im Poetry Slam 2024 und tritt damit in die Fussstapfen von Moët Liechti. Er gewinnt – wie an Poetry Slams üblich – eine Flasche Whisky, die mit allen anderen Poetinnen und Poeten geteilt wird. Und als ob das nicht genügend Grund zum Feiern wäre, gibt es zum Abschluss noch einen weiteren Text von Valerio Moser. Eine Hommage an das Trottinett.