Humorschaffende hat die Schweiz viele hervorgebracht. Einige davon haben es über Jahrzehnte hinweg geschafft, mit ihrem Programm die Leute zu erheitern.

Emil

Kaum jemand in der Geschichte des hiesigen Humors konnte so grosse Erfolge feiern wie Emil Steinberger. Als Bühnenfigur Emil begeisterte ab 1967 mit Soloprogrammen in allen deutschsprachigen Ländern sowie der Romandie. Auch sein Abstecher in den Circus Knie und der Film «Die Schweizermacher» waren Hits.

03:52 Video 90 Jahre Emil Steinberger Aus Gesichter & Geschichten vom 06.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 52 Sekunden.

Birgit Steinegger

Was Langlebigkeit und Vielseitigkeit betrifft, kann kaum jemand Birgit Steinegger das Wasser reichen. Ihre Comedy-Sendung «Total Birgit» lief von 1998 bis 2015 bei SRF. Erstmals von der Bühne träumte sie wegen eines Clowns, den sie in den Ferien bei den Grosseltern in Kopenhagen im dortigen Vergnügungspark sah.

02:17 Video Äusserst wandelbar: Birgit Steinegger Aus Gesichter & Geschichten vom 03.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Peach Weber

Als «Blödelbarden» wurden einst die deutschen Komiker Otto und Mike Krüger bezeichnet. Peach Weber ist ihr Schweizer Pendant. Der Aargauer schaffte es 1987 mit seinem Song «Sun Fun» sogar auf Platz 12 der Schweizer Hitparade.

08:34 Video «Sun Fun»: Fan im Starduett mit Comedy-Legende Peach Weber Aus Happy Day vom 30.08.2014. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 34 Sekunden.

Gardi Hutter

Über 4000 Shows in 35 Ländern sprechen für sich. Dabei wählte Gardi Hutter die Rolle des Clowns, als es dafür noch keinerlei weibliche Vorbilder gab. Nun ist die 71-jährige Pionierin auf einer ausgedehnten Tournee, die ihre letzte sein soll.

07:04 Video Die Clownin nimmt Abschied Aus Gesichter & Geschichten vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 4 Sekunden.

Kliby und Caroline

1977 betrat im Schweizer Fernsehen ein Bauchredner mit Handpuppe die Bühne – und eroberte das Land im Sturm. Allein der erste Tonträger von Kliby und Caroline verkaufte sich 200'000 Mal. 2020 trat Kliby mit 70 Jahren von der Bühne ab.

26:34 Video Highlights von Kliby und Caroline Aus SommerLacher vom 19.06.2016. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 34 Sekunden.

Viktor Giacobbo

Der gelernte Schriftsetzer prägte den Humor bei SRF über 20 Jahre lang – zuerst allein, dann im Duo mit Mike Müller. Von ihm gespielte Figuren wie der kiffende Althippie Fredi Hinz oder der Vorstadtmacho Harry Hasler erlangten Kultstatus.

33:30 Video Sketches aus «Giacobbo/Müller» Aus SommerLacher vom 10.08.2023. abspielen. Laufzeit 33 Minuten 30 Sekunden.

Ursus & Nadeschkin

Die Menschen mit einer poetischen Note zum Lachen zu bringen, ist die Domäne von Ursus & Nadeschkin. Seit der Gründung ihres Duos 1987 haben Nadja Sieger und Urs Wehrli in mehreren tausend Auftritten das Publikum bestens unterhalten.

29:24 Video Ursus & Nadeschkin – «6 Minuten» Aus SommerLacher vom 10.08.2017. abspielen. Laufzeit 29 Minuten 24 Sekunden.

Massimo Rocchi

Humor in einer Fremdsprache zu verstehen, ist schwierig. Humor in einer Fremdsprache zu erzeugen, ist eine Kunst. Massimo Rocchi kam erst als Erwachsener in die Schweiz und begann seine Bühnenkarriere pantomimisch, ehe er Sketches auf Schweizerdeutsch wagte.