Buchen, Linden, Bergahorn und Co. tragen ihre volle, sommerliche Blätterpracht. Streicht nur ein laues Lüftchen durch die grünen Kronen, hört man leises Rascheln. Bei böigem Wind wächst der Ton zu einem kräftigeren Rauschen an. Wird es heiss, bleibt es darunter kühler.

Doch wie schwer sind eigentlich all diese Blätter im Sommer? Bei einem grösseren Baum bringen sie gut eine halbe Tonne auf die Waage, bei besonders mächtigen Exemplaren sogar bis zu eine ganze Tonne. Das entspricht ungefähr dem Gewicht der Instrumente eines kleinen Kammerorchesters – wobei die «Bläser» im Baum-Orchester natürlich federleicht bleiben.

Legende: Prächtige Linde Wachsen im Frühling Blätter, legt der Baum deutlich an Gewicht zu. Alles getragen vom scheinbar kleinen Stamm. Kurt Freund

Im Sommer bestehen die Blätter zu einem grossen Teil aus Wasser. Im Herbst zieht der Baum dieses Wasser und die Nährstoffe zurück, bevor die Blätter schliesslich abfallen. Was wir dann zusammenwischen, ist also deutlich leichter als die Blätterfülle, die jetzt an den Bäumen hängt.

Willkommene Schattenspender

Das kommende Wochenende wird sommerlich: viel Sonnenschein und Temperaturen von etwa 26 Grad im Norden und bis zu 30 Grad im Süden.

Legende: Hier lässt es sich aushalten. Charlotte Stocker

Dankbar setzen wir uns während der Nachmittagshitze unter einen grösseren Laubbaum. Das angenehmere Klima dort ist nicht nur dem Schatten zu verdanken. Die Blätter verdunsten Wasser, dabei wird die Luft in der Nähe leicht abgekühlt. Ein weiterer Effekt ist, dass der Boden unter einem Baum nicht direkt von der Sonne aufgeheizt wird und somit weniger Wärme abstrahlt.