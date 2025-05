Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats April

Der April macht bekanntlich was er will. So gab es an Ostern im Wallis viel Schnee und zum Monatsende stiegen die Temperaturen über 25 Grad. Es ist auch die Zeit der blühenden Bäume und gelb leuchtenden Rapsfeldern. Jetzt können Sie das schönste Wetterbild des Monats wählen.