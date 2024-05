Die Eisheiligen stehen vor der Tür. «Pankratius», «Servatius», «Bonifatius» und die «kalte Sophie» werden von vielen Bäuerinnen und Gärtnern sehnlichst erwartet, denn die Bauernregel besagt: «Pflanze nie vor der kalten Sophie». Wie so oft ist aber auch in diesem Jahr kein Frost in Sicht.

Legende: Der Gartenarbeit steht am sonnigen Auffahrtswochenende nichts im Wege. MOSTOVYE

Die Eisheiligen, also die Tage zwischen dem 12. und 15. Mai, bringen in diesem Jahr entgegen der Bauernregel wohl keinen Frost. Zwar erreicht uns in der kommenden Woche etwas kühlere Luft, dennoch liegen die Tiefsttemperaturen während der Eisheiligen im Flachland voraussichtlich vielerorts über 8 Grad. Das reicht trotz teilweise klarer Nächte nicht für Bodenfrost. Als Faustregel gilt: Erst ab Tiefstwerten von 5 Grad oder weniger ist in klaren und windstillen Nächten Bodenfrost wahrscheinlich.

Legende: Die Lufttemperatur sinkt während der Eisheiligen nicht unter 5 Grad. Somit ist die Gefahr von Bodenfrost klein. SRFMeteo

Gefahr nicht ganz gebannt

Auswertungen des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie über die letzten rund 60 Jahre haben ergeben, dass es während der Eisheiligen nicht häufiger zu Frost oder Bodenfrost kommt als sonst im Mai. Dass es im Mai generell nochmals kalt wird, ist aber nichts Aussergewöhnliches. Kalte und teilweise frostige Nächte können also auch nach den Eisheiligen noch auftreten. Die aktuellen Wettermodelle sehen allerdings bisher noch nicht danach aus, dass bald ein solcher Kaltlufteinbruch bevorsteht.