Vom nahen Atlantik ziehen immer wieder kräftige Tiefdruckgebiete nördlich an uns vorbei. Dies führt wiederholt zu stürmischem Wind und zu grossen Temperaturschwankungen. Nachdem es am Samstag noch eisig war, gab es heute Montag mit Föhn mehr als 15 Grad, und der Föhn brachte Orkanböen.

Ein Tiefdruckgebiet zieht heute Montag von den Britischen Inseln über die Nordsee nach Norwegen. Es sorgt in den Alpen für eine stürmische Südföhnströmung und besonders auf den Jurahöhen für stürmischen Südwestwind.

Auf Piz Martegnas 150 Kilometer pro Stunde

Schon am Sonntag setzte in den Alpen der Föhn ein. Die stärksten Böen erreichte er am Montagvormittag. Auf dem Piz Martegnas/GR wurde ein Spitzenwert von 150 Kilometern pro Stunde gemessen. Orkanböen gab es auch auf dem Gütsch, oberhalb von Andermatt, mit 145 Kilometern pro Stunde, auf dem Les Diablerets mit 128 Kilometern pro Stunde, auf Crap Masegn/GR mit 122 Kilometern pro Stunde und auf dem Jungfraujoch mit 120 Kilometern pro Stunde. Der Föhn griff aber auch heftig in die Täler hinunter.

Legende: Föhnsturm Föhnsturm am Urnersee bei Bauen. Andreas Gisler

An verschiedenen Orten wurde die 100 Kilometermarke pro Stunde überschritten, so in Altdorf mit 105, in Gersau mit 103, in Glarus mit 105 und in Sevelen mit 102 Kilometern pro Stunde. In der zweiten Tageshälfte lässt der Föhnsturm allmählich nach.

Juraföhn

Auf dem Jura tobte gleichzeitig ein Südweststurm. Der Höchstwert wurde auf dem Chasseral mit 124 Kilometern pro Stunde erreicht. Dort griff der Fallwind nicht ganz so stark in die Täler hinunter. In Delsberg wurden 76 Kilometer pro Stunde gemessen, in Courtelary 70 Kilometer pro Stunde.

Mehr machte sich der Südwestföhn bei den Temperaturen bemerkbar. Am späten Vormittag lagen die Temperaturen in den Juratälern stellenweise bei 14 Grad, in Basel sogar bei 15 Grad, während gleichzeitig in Grenchen +1 Grad gemessen wurden.

Die grosse Temperatur-Ralley

Zurzeit sind die Temperaturen auf einer wilden Achterbahnfahrt unterwegs. Am Montagmittag lagen die Höchsttemperaturen in den Föhntälern im Bereich um 15 Grad. In Kriessern wurden 16.5 und in Sevelen 16.3 Grad gemessen, in Glarus und in Bad Ragaz je 15.8 Grad. Der höchste Wert der Föhnphase wurde schon am Sonntagabend mit 16.6 Grad in Sevelen verzeichnet.

Legende: Föhnsturm am Laufbodenhorn Der Föhnsturm begann schon am Sonntagnachmittag, wie hier am Laufbodenhorn bei Lenk im Simmental. Jakob Trachsel

Gleichzeitig lagen die Temperaturen im etwa gleichhoch gelegenen Kanton Schaffhausen bei 0 Grad. Krass sind aber auch die Temperaturunterschiede im Vergleich zum vergangenen Samstag. Damals betrug die Tageshöchsttemperaturen in Glarus und Delsberg je -2 Grad, in Bad Ragaz +1 Grad. Die Erwärmung beträgt also rund 15 Grad oder mehr. Das ist aber alles noch gar nichts im Vergleich zum Temperaturunterschied am vergangenen Samstag in La Brévine.

Legende: La Brévine Am Samstagmorgen wurden in La Brévine -31.1 Grad gemessen. Hon Wing Liu

Damals lag der Tiefstwert am Morgen bei -31.1 Grad und der Höchstwert am Abend bei +4.0 Grad. Innerhalb von nur 14 Stunden wurde es in La Brévine mehr als 35 Grad wärmer. Der Wert von -31.1 Grad wurde im Übrigen 2024 nirgends auf dem staatlichen Messnetz erreicht.

Regentanz im Süden

Im Tessin fiel am Dreikönigstag endlich Niederschlag. Das hätte zwar nicht unbedingt am Feiertag sein müssen, trotzdem ist man im Süden dankbar für jede Form von Niederschlag. Es war dort an vielen Orten der erste Regen im Jahr 2025. Das Tessin leidet allerdings nicht erst seit Neujahr an Trockenheit. Im Dezember fiel an vielen Orten nur gerade am 19. Dezember Niederschlag und mit 7.7 Millimeter beispielsweise in Locarno war der alles andere als ergiebig. Kommt dazu, dass schon der November ebenfalls trocken war. Damals betrug das Monatstotal des Niederschlages in Locarno auch nur 22.6 Millimeter.

Und jetzt?

Nördlich der Alpen bleibt es bis Freitag stürmisch, und am Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen stellt sich auch wieder Südföhn ein. Im Süden darf bis morgen Mittag und am Donnerstag mit Niedersachlag gerechnet werden, danach könnte es wieder längere Zeit trocken bleiben.