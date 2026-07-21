Es gibt auch jetzt noch Schweizer Erdbeeren. Mehrmals tragende Pflanzen liefern im Hochsommer eine zweite Erne. Aufgrund der hohen Temperaturen kommt diese früher als geplant.

Die Haupterntezeit für Erdbeeren ist in der Schweiz im Mai und Juni. Es gibt aber bis in den Herbst hinein Schweizer Erdbeeren, denn es gibt Sorten, die mehrmals Früchte tragen.

Legende: Heranreifende Erdbeeren Bild vom 20. Juni 2026 Sarah Stübi

Die Temperaturen lagen während der letzten Wochen deutlich über dem Durchschnitt. Dadurch sind die Früchte schneller gereift als üblich.

Legende: Jede Woche war es wärmer als im langjährigen Mittel Orange Balken zeigen die Durchschnittstemperatur der jeweiligen Woche. SRF Meteo

Im Frühjahr benötigen diese Erdbeeren eine Reifezeit von ungefähr 8 Wochen. Werden sie im Juni gepflanzt, sind es in der Regel 6 Wochen. Dieses Jahr wurden die Früchte bereits innerhalb von 4 Wochen reif. Zudem haben diese Erdbeerstauden gleich nach der Pflanzung die ersten Blüten gemacht, dadurch sind ihre Stängel teils extrem kurz.

Legende: Kurze Stängel Die Früchte liegen direkt in der Pflanze. Sarah Stübi

Kurze Stängel erschweren nicht nur das Pflücken. Liegen die Früchte auf dem feuchten Substrat sind sie anfälliger für Schäden durch Insekten und Fäulnis. Fäulnis gibt es sonst insbesondere, wenn zu viel Niederschlag fällt:

Die Erdbeerpflanzen auf den obigen Bildern haben aber dieses Problem nicht. Sie befinden sich unter einem schützenden Folientunnel. Dank diesem werden sie effizient bewässert und erhalten nur gerade so viel Wasser wie nötig. Dadurch kann übrigens auch der Einsatz von Düngemitteln minimiert werden.