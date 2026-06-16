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Juni Hitze Hitzewelle kratzt an Rekorden

Bereits am Mittwoch wird lokal die 30-Grad-Marke geknackt, doch die Temperaturen steigen noch weiter.

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16.06.2026, 17:49

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Rekordverdächtige Juni-Temperaturen

An einigen Stationen liegen die prognostizierten Höchsttemperaturen nahe oder sogar knapp über dem bisher gemessenen Juni-Rekord.

Infografik mit Temperaturrekorden und Prognosen neben einem Feld mit Baum unter blauem Himmel.
Legende: Die Prognose für Montag liegt noch einige Tage im Voraus. Die Temperaturen können daher sowohl etwas höher als auch tiefer ausfallen. SRF Meteo

Allzeit-Rekorde in Reichweite

Zum Beispiel an der Station Zürich/Kloten fehlt aktuell nur ein Grad um den Absolut-Rekord aus dem Hitze-Sommer 2003 zu egalisieren.

Tabelle mit Temperaturrekorden neben einem Weizenfeld mit blauem Himmel und Baum.
Legende: SRF Meteo

Noch kein klares Ende in Sicht

Bis und mit Montag bleibt es heiss. Am Dienstag deuten gewisse Modelle mit einer schwachen Störung einen Temperaturrückgang an. Wie lange und wie stark die Temperaturen sinken, ist noch unklar.

Meteo, 12.55, 16.06.2026

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