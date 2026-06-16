Rekordverdächtige Juni-Temperaturen
An einigen Stationen liegen die prognostizierten Höchsttemperaturen nahe oder sogar knapp über dem bisher gemessenen Juni-Rekord.
Allzeit-Rekorde in Reichweite
Zum Beispiel an der Station Zürich/Kloten fehlt aktuell nur ein Grad um den Absolut-Rekord aus dem Hitze-Sommer 2003 zu egalisieren.
Noch kein klares Ende in Sicht
Bis und mit Montag bleibt es heiss. Am Dienstag deuten gewisse Modelle mit einer schwachen Störung einen Temperaturrückgang an. Wie lange und wie stark die Temperaturen sinken, ist noch unklar.