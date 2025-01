Am Freitag fällt Schnee bis ins Flachland.

Besonders am Nachmittag und Abend kann es auf den Strassen glatt werden.

Nicht alle Regionen der Schweiz sind betroffen.

Legende: So oder ähnlich wird es voraussichtlich in Bern wieder aussehen. Luciano Moraschinelli

Wo fällt Schnee?

Im Flachland schneit es besonders im westlichen Mittelland und in der Zentralschweiz. Das heisst, in den Agglomerationen Bern und Luzern sollte man mit Schnee rechnen. Dazu wird es in den Alpen verbreitet weiss. Dort sind stellenweise 20 cm Neuschnee oder mehr möglich.

Legende: Schneeprognose eines einzelnen Wettermodells. Andere Modelle zeigen am Jurasüdfuss und im Seeland ebenfalls Schnee. SRF Meteo

Wann wird es weiss?

Verkehrsbehinderungen wegen des Schnees könnte es im Feierabendverkehr geben. Am Morgen wird es überwiegend trocken sein. Der Schneefall breitet sich tagsüber vom Wallis her in Richtung Nordosten aus. Im Grossteil der Deutschschweiz schneit es zwischen Freitagnachmittag und der Nacht auf Samstag. In tiefen Lagen in der Romandie und im Wallis geht der Schneefall gegen Abend wieder in Regen über.

Gute Wintersportverhältnisse in Sicht

Am Wochenende beruhigt sich das Wetter. Ab Sonntag sorgt die Kombination von Sonnenschein und Neuschnee für beste Wintersportbedingungen. Das stabile und zumindest in den Bergen sonnige Wetter hält für mehrere Tage an.