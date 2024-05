Das Wetter bietet viele Möglichkeiten, um den kommenden Feiertag an der frischen Luft zu verbringen:

Legende: SRF Meteo

Über das ganze Auffahrtswochenende hat das Wetter Folgendes zu bieten.

Sonnenschein

Von Donnerstag bis Sonntag ist es im Norden recht sonnig mit Schleierwolken. Am Donnerstag sind die regnerischen Tage an einigen Orten noch nicht ganz vergessen. Aus der zurückbleibenden Feuchte entstehen im zentralen und östlichen Mittelland, an den Voralpen und in weiten Teilen Graubündens teils dichtere Wolken.

Im Tessin lädt am Donnerstag ziemlich sonniges Wetter zum Grillen oder Spazieren ein. Von Tag zu Tag gibt es dort wie auch in den angrenzenden Bergregionen mehr Wolken. Aber auch am Sonntag ist es noch zeitweise sonnig.

Finden Sie die Unterschiede, Teil 1

1 / 2 Legende: Die Wetteraussichten in diesem Jahr Mittwoch als Übergangstag, im Süden bereits sonniger, dann eine trockene Auffahrt mit Bise. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Derselbe Blick vor einem Jahr Es herrschte ebenfalls eine Bisenlage. Aber Unterschiede gibt es, beachten Sie die Temperatur. SRF Meteo

Temperatur

Für viele ist es angenehm warm an der frischen Luft: Im Mittelland und im Süden steigt die Temperatur an allen vier Tagen auf 20 Grad und mehr. Am wärmsten ist es vielerorts am Samstag mit 22 bis 25 Grad. Die höchsten Werte werden voraussichtlich im Rhonetal erreicht.

Regen

Die Chancen stehen für viele gut, am verlängerten Wochenende keinen Regentropfen abzubekommen. Am Freitag und Samstag sind in den Tessiner und Südbündner Bergen einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es meist trocken. Am Sonntag könnte es auch im Norden hie und da einen Regenguss oder ein Gewitter geben.

Finden Sie die Unterschiede, Teil 2

1 / 2 Legende: Der Wettertrend in diesem Jahr Auf Auffahrt folgen recht sonnige Tage mit höheren Temperaturen. Im Süden hat es es tendenziell mehr Wolken als im Norden. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Derselbe Blick vor einem Jahr Nicht nur die Verteilung von Sonne und Wolken war im 2023 ähnlich. Wir befanden uns ebenfalls südlich eines Hochs. Unterschiede finden sich wieder in den Höchstwerten. SRF Meteo

Wind

Am Donnerstag weht im Norden eine schwache bis mässige Bise, optimal für diverse Wassersportarten. Am stärksten ist sie vom Seeland bis zum Genfersee mit Böen von 40 bis 60 km/h. Die Bise wird am Freitag schwächer und lässt am Samstag ganz nach. Zudem treibt die kräftige Maisonne die Talwindsysteme in den Bergen an. So gibt es jeweils am Nachmittag spürbaren Wind talaufwärts.