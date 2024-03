Wahrscheinlichkeits-Prognosen

Seriöse Wettervorhersagen sind nur für wenige Tage in die Zukunft möglich. Anhand von berechneten Wahrscheinlichkeiten können aber bereits erste vage Aussagen gemacht werden. Eine grosse Unsicherheit besteht aus heutiger Sicht in der Art der Wetterlage. Dominiert Hoch- oder Tiefdruckwetter? Zwei Wochen im Voraus ist die Klimatologie ein gutes Hilfsmittel. Anhand des langjährigen Mittels lässt sich in etwa abschätzen, in welchem Bereich die Temperaturen liegen können. Es erstaunt also nicht, dass die Berechnungen sich im Bereich des langjährigen Mittels bewegen. Im Norden werden rund 13 Grad berechnet. Im Tessin liegen wir wohl eher etwas unter dem Erwartungswert von etwa 15.5 Grad. Die Prognose der Sonnenscheindauer zeigt eine grosse Unsicherheit mit einer Tendenz zu mehr Wolken im Süden als im Norden. Das könnte auf eine südliche Komponente der Strömung hinweisen. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist entsprechend im Norden auch kleiner als im Süden.

1 / 5 Legende: Höhe der 500 hPa Druckfläche in Dekameter (dam) Diese Woche gibt es Hochdruckwetter. Am Wochenende folgt Tiefdruckwetter. Danach ist die Unsicherheit der weiteren Entwicklung (orange Fläche) noch gross. SRF Meteo 2 / 5 Legende: Berechnete Temperatur mit Unsicherheitsbereich (gelbe Fläche) Nach einer sehr milden Phase diese Woche erfolgt am Wochenende ein Kälteeinbruch. Danach pendeln sich die Temperaturen entsprechend dem langjährigen Mittel (gründe Linie) ein. SRF Meteo 3 / 5 Legende: Berechnete Temperatur mit Unsicherheitsbereich (gelbe Fläche) Nach einer sehr milden Phase diese Woche gibt es am Wochenende auch im Süden einen Temperaturrückgang. Danach liegen die Temperaturen wohl eher etwas unter der langjährigen Norm (grüne Linie). SRF Meteo 4 / 5 Legende: Berechnete Sonnenscheindauer mit Unsicherheitsbereich (weiss) Am Wochenende sinkt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein. Auch danach sieht es teilweise bewölkt aus, allerdings ist der Unsicherheitsbereich sehr gross. SRF Meteo 5 / 5 Legende: Berechnete Sonnenscheindauer mit Unsicherheitsbereich (weiss) Am Sonntag wird im Tessin kaum Sonne prognostiziert. Danach sieht es wieder sonniger aus, allerdings sind die Wettermodelle über Ostern im Süden pessimistischer betreffend Sonne im Vergleich zum Norden. SRF Meteo

Und das Wetter in Europa?

Alle paar Stunden rechnen die Wettermodelle von Neuem in die Zukunft. Das amerikanische Wettermodelle GFS berechnet dabei über Ostern ein kräftiges Tief über dem nahen Atlantik. Möglicherweise ist in Westeuropa mit kräftigem Wind zu rechnen. Diese Wettersituation würde im Alpenraum zu einer Südwestlage führen, was die obigen Wahrscheinlichkeits-Vorhersagen andeuten.

Das Osterorakel wird aktualisiert, sobald wir neue Trends in unseren Prognoseunterlagen erkennen können.