Nach aktuellen Unterlagen sieht das Wetter über Ostern unbeständig aus.

Bewölkte und nasse Phasen sind zu erwarten.

Dazwischen sollten sich trockene Phasen für die Eiersuche finden lassen.

Legende: Sonnen- oder Regenschutz für den Hasen? Die Wettermodelle tendieren zum Regenschutz. Alois Balmer

In rund eineinhalb Wochen beginnen die Ostertage. Wie das Wetter wohl wird? Wir wagen einen ersten Blick in die Kristallkugel oder besser gesagt in die langfristigen Wettermodelle. Das stabile Hochdruckwetter dürfte am Ende dieser Woche vorbei sein. In der Osterwoche kommt die Schweiz eher wieder in den Einflussbereich von Tiefdruckgebieten.

Legende: Das Druckniveau macht zu Beginn der nächsten Woche einen Taucher. Die dunkle Fläche zeigt die Unsicherheit. Die gestrichelte Linie zeigt das Niveau vom Anfang dieser Woche. SRF Meteo

Es ist zu erwarten, dass ab und zu Fronten mit Wolken oder Regen über die Schweiz hinweg ziehen. Allerdings sollte man zurzeit auch keinen Dauerregen erwarten. Trockene Phasen sowie etwas Sonnenschein finden sich ebenso in den Wettermodellen.

Legende: Niederschlagsprognose für Luzern ab Sonntag, 13. April. Der Punkt zeigt, wann Niederschlag modelliert wird. Die hellen Flächen deuten die Möglichkeit von Niederschlag an. SRF Meteo

Der detaillierte Wetterablauf während Ostern ist aktuell noch völlig unklar. Das zeigen zwei Prognosen von unterschiedlichen Wettermodellen für Karfreitag exemplarisch. Beide Modelle sagen ein Tiefdruckgebiet irgendwo im nördlichen Europa voraus. Die Position des Tiefs ist aber komplett unterschiedlich. In einem Modell wäre die Schweiz nur am Rand des Tiefs und wir würden Sonne oder dünne Wolken sehen. Im anderen Modell würde die Schweiz genau unter den Wolken des Tiefs liegen.

Blick in die Modelle

Legende: Prognose unterschiedlicher Modelle für Karfreitag: Ist das Tief bei Irland und die Wolken über der Schweiz sind dünn? SRF Meteo

Legende: Oder ist das Tief über Skandinavien und die Schweiz liegt unter den Wolken und es regnet? Möglich ist beides. SRF Meteo

