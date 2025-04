Wo scheint an Ostern die Sonne?

Nach einem regnerischen Donnerstag meldet sich voraussichtlich pünktlich zum Karfreitag die Sonne zurück – zumindest zeitweise.

Stand heute gibt es während der Ostertage im Norden mehr Sonne als im Süden.

Im Süden ist auch die Regenwahrscheinlichkeit grösser.

Legende: Sonnen- oder Regenschutz für den Hasen? Die Wettermodelle tendieren zu beidem. Alois Balmer

Wie das Wetter an Ostern wohl wird? Wir wagen den Blick in die mittelfristigen Wettermodelle. Vor Ostern fallen im Süden ergiebige Regenmengen, auch im Norden wird es verbreitet nass. Am Karfreitag ziehen die dicken Regenwolken voraussichtlich weiter. Aus heutiger Sicht ist es anschliessend im Norden oft trocken, im Süden braucht weiterhin von Zeit zu Zeit einen Regenschirm.

Regen bis nach Ostern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Im Tessin bleibt an allen Tagen die Regenneigung erhöht. Die Balken zeigen die prognostizierten täglichen Niederschlagssummen, in hell die Unsicherheiten. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Im Tessin bleibt an allen Tagen die Regenneigung erhöht. Die Balken zeigen die prognostizierten täglichen Niederschlagssummen, in hell die Unsicherheiten. SRF Meteo

Bild 2 von 2. Im Norden bestehen bessere Chancen auf trockene Ostertage. Die Balken zeigen die prognostizierten täglichen Niederschlagssummen, in hell die Unsicherheiten. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: Im Norden bestehen bessere Chancen auf trockene Ostertage. Die Balken zeigen die prognostizierten täglichen Niederschlagssummen, in hell die Unsicherheiten. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es ist noch unsicher, wie oft die Sonne sich tatsächlich zeigt. Es zeichnet sich kein Tag ab mit «Sonne pur» von früh bis spät. Aber die Chance, etwas Sonnenschein erhaschen zu können, ist besonders im Norden an allen Ostertagen gut.

Sonne während Ostern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Im Norden ist es während der Ostertage oft freundlich. Balken zeigen für jeden Tag die relative Sonnenscheindauer, in hellblau die Unsicherheiten. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Im Norden ist es während der Ostertage oft freundlich. Balken zeigen für jeden Tag die relative Sonnenscheindauer, in hellblau die Unsicherheiten. SRF Meteo

Bild 2 von 2. Im Süden ist die Sonne hingegen seltener zu Gast. Balken zeigen für jeden Tag die relative Sonnenscheindauer, in hellblau die Unsicherheiten. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: Im Süden ist die Sonne hingegen seltener zu Gast. Balken zeigen für jeden Tag die relative Sonnenscheindauer, in hellblau die Unsicherheiten. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Osterwetter wird dominiert von einem Tiefdruckgebiet über dem Atlantik. Bei solchen dynamischen Wetterlagen ist eine detaillierte Prognose erst wenige Tage vorher möglich. Die Prognose-Grafiken sind somit mit Vorsicht zu geniessen.

