Im Tessin wüteten sowohl am Morgen als auch am Abend kräftige Gewitter.

Auch im Norden zogen am Freitagnachmittag und -abend Gewitterzellen mit Starkregen und Hagel vorüber.

Über der Schweiz wurden gesamthaft rund 22'000 Blitze registriert.

Bereits am Donnerstagabend brachten Gewitter in der Deutschweiz lokal grossen Hagel.

1 / 14 Legende: Bellinzona/TI Sturmschäden im Tessin Roger Lips, SRF 2 / 14 Legende: Tessin Hagelunwetter im Tessin Roger Lips, SRF 3 / 14 Legende: Rorschacherberg SG Feuerwehreinsatz auf den verschlammten Strassen. SRF 4 / 14 Legende: Stöck, Oberschrot/FR Blitzeinschlag in jahrhundertalte Eiche Bruno Boschung 5 / 14 Legende: Hagnau Blickrichtung Romanshorn/TG Gewitterfront über Romanshorn/ Bodensee Steffen Flumm 6 / 14 Legende: Kyburg-Buchegg/SO Eine Gewitterzelle fährt auf. Reto Koller 7 / 14 Legende: Lago Maggiore Der Lago Maggiore bietet viel Fläche für die Blitze. Christian Boss 8 / 14 Legende: Brissago/TI Ein Blitz schlägt in den Lago Maggiore. Yves Vögtlin 9 / 14 Legende: Illighausen/TG Gewitterzelle in der Ostschweiz Hubert Ribi 10 / 14 Legende: Langrickenbach/TG Eindrückliche Gewitterwolke Andrea Fröhlich 11 / 14 Legende: Reutigen /BE Hier entsteht ein Gewitter. Werner Krebs 12 / 14 Legende: Arbon/TG Eindrückliche Gewitterwolke von unten Miriam Kless 13 / 14 Legende: Rothenburg /LU Grosses Hagelkorn Mia Ratti 14 / 14 Legende: Herzogenbuchsee/BE Eindrückliche Gewitterwolke in der Entstehung Albert Weibel

Starkregen, Hagel und Sturmböen

Die ersten heftigen Gewitter des Freitags trafen das Südtessin. Im Mendrisiotto wurden in den Morgenstunden innerhalb von 3 Stunden um 60 mm Regen gemessen. Dazu wurden sowohl im Mendrisiotto als auch in Lugano Sturmböen mit rund 100 km/h registriert. Dies hat bereits zu umgestürzten Bäumen geführt.

Legende: Hier hat es am Freitag gehagelt: Vor allem in Teilen der Zentral- und Ostschweiz sowie im Tessin. SRF Meteo

Am Abend erreichte eine weitere heftige Gewitterzelle die Magadinoebene. In Cadenazzo fielen innerthalb von 20 Minuten knapp 50 mm Regen. Dazu wurde eine Böe von 106 km/h registriert. Total wurden dort am Abend über 60 mm gemessen.

Auch in der Ostschweiz brachten kräftige Gewitter am Abend lokal Starkregen, Hagel und Überschwemmungen. In Ebnat-Kappel im Toggenburg/SG fielen 44 mm, in Glarus fast 33 mm und in Eggersriet/SG 30 mm.



Hagel am Donnerstag

Eine sogenannte Superzelle zog bereits am Donnerstagabend über Teile der Ostschweiz. Sie brachte zum Teil beeindruckend grossen Hagel. Klicken Sie sich unten durch die eindrücklichsten Bilder zu den Gewittern am Donnerstag.

1 / 11 Legende: Weinfelden/TG Hagelkörner in Weinfelden Jacqueline Bühler-Büchi 2 / 11 Legende: Weinfelden/TG Hagel in Weinfelden Rahel Orschel 3 / 11 Legende: Tschappina/GR Autsch! Hagel im Bündnerland. Regula Schmid 4 / 11 Legende: Egolzwil/LU Beeindruckende Gewitterwolke Norma Widmer 5 / 11 Legende: Weingarten/TG Regenbogen Susi Naef 6 / 11 Legende: Tuttwil/TG Regenbogen und Gewitterwolke Andreas Labhart 7 / 11 Legende: Sutz-Lattrigen/BE Ein Gewitter zieht auf. Andreas Lüthi 8 / 11 Legende: Gerolfingen/BE Gewitterwolke über dem Bielersee. Manuela Frey 9 / 11 Legende: Schötz/LU Gewitterwolke René Steinmann 10 / 11 Legende: Sempach/LU Sonnenuntergang nach Gewittern. Sandra Waldispühl 11 / 11 Legende: Mont Vully/FR Gewitter über dem Seeland Pablo Marmora

Haben Sie auch eine beeindruckende Aufnahme gemacht? Hier können Sie diese hochladen.