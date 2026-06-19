Diese Hitzewelle hat es in sich: Sie dauert ungewöhnlich lange und bleibt dabei extrem. Sogar Rekorde aus dem Hitzesommer 2003 kommen ins Wanken.

Die Schweiz schwitzt – und die Hitzewelle legt noch einmal nach. Gibt es einen Rekord oder nicht?

Warum ist die aktuelle Hitzewelle extrem?

Die Hitzewelle im Juni 2026 ist rekordverdächtig. Das hat 2 Gründe:

Lange Hitzedauer:

So viele Tage mit 30 Grad oder höher am Stück gab es an vielen Stationen wahrscheinlich noch nie.

So viele Tage mit 30 Grad oder höher am Stück gab es an vielen Stationen wahrscheinlich noch nie. Konstant sehr hohe Temperaturen:

Die Temperaturen sind über mehrere Tage im sehr heissen Bereich um 35 Grad.

Dauer der Hitze sprengt alte Rekorde

In Sachen Länge der Hitzewelle war bis jetzt der Hitzesommer 2003 das Mass aller Dinge. Doch jetzt werden diese Rekorde vielerorts gebrochen. Die aktuelle Hitzewelle dauert bis mindestens Ende Juni. In Zürich etwa werden es somit bis Ende Monat mit grosser Wahrscheinlichkeit 14 Tage am Stück mit 30 Grad oder mehr sein. Das wären bereits drei Tage mehr als der alte Rekord.

Aber Vorsicht mit Rekorden: Sitten/VS hält mit 18 Hitzetagen in Folge den Spitzenwert. Ob die aktuelle Hitzewelle das übertrifft, bleibt abzuwarten.

Legende: Beim heissen Wetter hilft nur noch der Sprung ins kühle Nass. Sandra Boner

Extrem hohe Temperaturen

Die aktuelle Hitzewelle dauert nicht nur lange, sondern sie ist besonders intensiv. Statt «nur» 30 Grad, gibt es über mehrere Tage hinweg über 35 Grad – das ist ziemlich extrem.