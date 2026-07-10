Die Trockenheit lässt die Hitze nicht kalt. Im Gegenteil: Sie heizt ihr sogar ein.

Wir erleben aktuell die zweite Hitzewelle dieses Sommers. Die Böden sind stark ausgetrocknet, was in der Natur deutlich sichtbar ist. Da besteht ein ungeahnter Zusammenhang.

Legende: Ausgetrocknete Natur In vielen Regionen dominieren braune Farben. Werner Huber

Die Hitze verursacht nicht nur Trockenheit. Umgekehrt kann Trockenheit auch die Hitze verstärken. Der Prozess dahinter ist die Verdunstung von Wasser.

So funktioniert es

Die Sonne bestrahlt unseren Planeten mit Energie, und damit auch den Boden. Bei feuchtem Boden fliesst ein Teil dieser Sonnenenergie in das Verdunsten von Wasser. Der übrige Teil der Sonnenenergie erwärmt die Oberfläche und diese wiederum die Luft.

Legende: Trockener Boden führt zu stärkerer Erwärmung Ist der Boden feucht, wird ein Teil der Sonnenenergie zur Verdunstung von Wasser verbraucht. SRF Meteo

Wenn nun aber die Böden staubtrocken sind, kann kaum noch Wasser verdunsten. Folglich wird fast alle Sonnenenergie in die Erwärmung der Oberfläche gesteckt. Die Folge davon: Die Luft wird wärmer, oder eben heisser. Das kann mehrere Grad Unterschied ausmachen.

Legende: Hier wird es schnell heiss Der Boden ist völlig ausgetrocknet. Urs Graf

Die Böden trocknen nicht immer gleich schnell aus. Am schnellsten geschieht dies bei sonnigen und windigen Bedingungen. Die Bise lindert zwar unser Hitzeempfinden, trocknet die Böden aber rasch aus. Über längere Zeit trägt sie dazu bei, dass die Temperaturen wegen der fehlenden Verdunstung zusätzlich ansteigen.