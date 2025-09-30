Inhalt
SRFMeteoTicker
Herbststurm «Benjamin»
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
Autor:
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
Kaltfront naht, im Rheintal noch 20 Grad
161 km/h in der Normandie
118 km/h auf dem Moléson
Umgestürzte Bäume im Jura
Orkanböen in Frankreich
Sturmwarnung
Fast 20 Grad in der Nordwestschweiz
Schneefall in den Bergen
Erste Sonnenstrahlen in Luzern seit 8 Tagen
Nebelbogen gesichtet