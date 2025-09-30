 Zum Inhalt springen

SRFMeteoTicker Herbststurm «Benjamin»

Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.

30.09.2025, 11:35

Themen in diesem Liveticker

  • Kaltfront naht, im Rheintal noch 20 Grad
  • 161 km/h in der Normandie
  • 118 km/h auf dem Moléson
  • Umgestürzte Bäume im Jura
  • Orkanböen in Frankreich
  • Sturmwarnung
  • Fast 20 Grad in der Nordwestschweiz
  • Schneefall in den Bergen
  • Erste Sonnenstrahlen in Luzern seit 8 Tagen
  • Nebelbogen gesichtet

