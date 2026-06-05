Sommerzeit heisst Event-, Fest- und Openairzeit. Wie bereite ich mich auf das Wetter vor?

Die Vorfreude auf den geplanten Geburtstag oder das Quartierfest steigt. Kopfzerbrechen bereitet das Wetter: Hält es oder fällt uns der Himmel auf den Kopf? Dieser Artikel zeigt, welche Gefahren das Wetter birgt und wie Sie sich auf das Wetter an Ihrem Fest vorbereiten können.

Legende: Nicht die Idealvorstellung: Festival im Regen. Reuters/Denis Balibouse

Welche Gefahren bringt das Wetter?

Wind: Stürmische Böen können Zelte anheben oder umwerfen, Äste abbrechen oder Dekoration herumschleudern. Hier unterscheiden wir Gewitterböen von Böen einer organisierten Front

Gewitterzellen können sich innert kurzer Zeit bilden, stürmische Böen bringen und sich dann wieder auflösen. Böen eines Gewitters können nur kurzfristig vorhergesagt werden. Man muss das Wetter während einer Gewitterlage ständig überwachen.

Eine Front zieht oftmals organisiert übers Land, etwa von West nach Ost. Die ersten Böen werden dann in der Westschweiz registriert. Anhand der Messwerte kann man die Front verfolgen und die Stärke der Böen mit Vorlauf abschätzen.

Legende: Ein Zelt wurde durch eine Sturmböe im März 2019 in der Berner Altstadt umgeworfen. In der Umgebung wurden Böen von rund 80 km/h gemessen. Jürg Scheidegger

Regen: Einerseits kann innert kurzer Zeit viel Regen vom Himmel fallen und lokal das Gelände überschwemmen. Andererseits kann langanhaltender Regen z.B. die Wiese beschädigen.

Hitze: Absehbar. Es können frühzeitig Massnahmen ergriffen werden. Gefahren sind Erschöpfung, Dehydrierung oder gar ein Hitzschlag.

Hagel: Grössere Hagelkörner können die Infrastruktur beschädigen oder zu kleineren Verletzungen führen. Pro Jahr gibt es aber nur wenige Tage mit Hagel. Zudem ist Hagel ein sehr lokales Phänomen, es tritt in Verbindung mit Gewittern auf.

Legende: Hagelschaden am Sonnensegel. Willy Zweifel

Blitze: Blitze treten bei Gewittern auf. Sie können aber bis zu 30 km entfernt von einem Gewitter entstehen. Ein Blitz kann im ungünstigsten Fall zu einem Stromschlag führen.

Was muss ich beachten?

Im Vorfeld sollte man sich einige Gedanken machen, um die Gefahren zu minimieren.

Wind

Welche Windlast haben meine Zelte?

Sind meine Zelte und Blachen winddurchlässig?

Können Äste abbrechen und herunterfallen?

Ist meine Dekoration fest angemacht?

Gibt es lose Gegenstände?

Regen

Kann das Wasser abfliessen?

Ist die Kanalisation frei?

Ist die Elektronik wetterfest?

Muss ich den Rasen speziell schützen?

Kann sich Wasser in einem Bereich sammeln?

Hitze

Sind Schattenplätze vorhanden?

Gibt es genügend Trinkwasser / sind Kühlbeutel vorhanden (evtl. auch Gratisabgabe von Trinkwasser)

Ist Infrastruktur für Personen mit z.B. Hitzschlag vorhanden?

Hagel

Gibt es einen Unterstand?

Ist die kritische Infrastruktur geschützt?

Blitze

Wie exponiert ist die Örtlichkeit?

Kann die Veranstaltung für die Dauer des Gewitters nach drinnen verschoben werden?

Kann der Zeitpunkt des Events auf eine weniger gewitterkritische Zeit gelegt werden?

Wettervorhersage vor dem Event

7 Tage vorher: Erste Tendenzen

Ab 7 Tagen vor dem Event können Sie sich mit dem Wetter befassen. In der Zeit zuvor sind die Prognosen zu unsicher – ersparen Sie sich den ständigen Blick auf langfristige Prognosen. Ab 7 Tagen im Voraus zeigt sich ein erster Trend, wie das Wetter am Event sein könnte.

Legende: Der Trend wird zweimal täglich aktualisiert: mittags um 12:00 Uhr und abends um ca. 21:45 Uhr. SRF Meteo

In unserem Wetterbericht zeigen sich erste Tendenzen, etwa ob es wärmer oder kälter wird, oder ob mit Regen und Gewittern gerechnet werden muss. Grundsätzlich gilt: je näher der Termin rückt, desto genauer wird die Prognose.

1 bis 4 Tage: Es wird konkreter

Nun zeichnet sich der Wetterverlauf immer genauer ab. Verschiedene Tools helfen bei der Planung:

Wetterbericht: Wird dreimal täglich aktualisiert via Website oder SRF Meteo App

Wetterprognosen am TV und im Radio von SRF Meteorolog:innen (täglich über 34x Liveschaltungen)

Lokalprognose: vollautomatische Prognose für Ihren Ort – sowohl online wie auch in der SRF Meteo App

Radar: Zeigt aktuelle Regenmessung an. Dazu werden mögliche Zugbahnen von Regen- und Gewitterzellen für die Zukunft berechnet. Ein Radar mit Blitzortung gibt es für die Schweiz bei MeteoSchweiz oder für Europa bei Windy

Unwetter-Warnungen: Werden meist einen Tag vor Unwetter veröffentlicht. Gewitterwarnungen Stufe 2 erfolgen kurz vor dem Gewitter

kostenpflichtige Wetterberatung bei MeteoSchweiz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Radaranimation zeigt, wie sich Gewitterzellen bewegen könnten. Je näher die Gewitterzelle ist, desto genauer wird die Prognose. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Die Radaranimation zeigt, wie sich Gewitterzellen bewegen könnten. Je näher die Gewitterzelle ist, desto genauer wird die Prognose. SRF Meteo

Bild 2 von 2. In der Lokalprognose finden sich verschiedene Wetterinformationen. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: In der Lokalprognose finden sich verschiedene Wetterinformationen. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nun kann man sich Gedanken machen, ob das Fest wie geplant durchgeführt werden kann oder ob Vorkehrungen getroffen werden müssen.

Wettern am Fest selbst

Am grossen Tag lohnt es sich bei unsicherem Wetter, regelmässig das aktuelle Wetter zu überprüfen. Herrscht Gewittergefahr, bleibt nichts anderes übrig als immer wieder das aktuelle Radar anzuschauen, allenfalls in Kombination mit einer Blitzortung. Ebenfalls hilfreich sind aktuelle Messwerte. So lässt sich die Stärke eines Gewitters oder einer Front abschätzen.