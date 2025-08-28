Ein kräftiges Tiefdruckgebiet, Ex-Hurrikan Erin, liegt bei den Britischen Inseln. In einer südwestlichen Strömung wird bis in der Nacht auf Samstag feuchte, schauer- und gewitteranfällige Luft zur Schweiz geführt.

Bis Freitagmorgen sind im Tessin lokal bereits über 210 mm Regen gefallen.

Im Norden gab es besonders in Graubünden und in der Westschweiz viel Regen, stellenweise 50 bis 95 mm.

Der grosse Regen ist vorbei. Gegen Abend und in der Nacht kommt es vielerorts noch zu Platzregen und Gewitter.

Legende: Regensumme von Mittwochabend bis Donnerstag 20 Uhr. SRF Meteo

Eine Kaltfront brachte in der Nacht nochmals verbreitet Regen, am meisten in den Regionen Waadt und Fribourg. Insgesamt am meisten Regen fiel im Tessin, in den angrenzenden Alpen und vom Genfersee über den Jura zur Nordwestschweiz:

Am Mittwochnachmittag zogen heftige Gewitter über die Nordwestschweiz. Dabei fielen im Kanton Basellandschaft teils Hagelkörner, welche die Grösse eines Fünflibers hatten. Im Süden sind während der kommenden Tage Unwetterschäden wie Erdrutsche, überlaufende Gewässer oder Murgänge möglich.

Legende: Eindrückliche Hagelkörner Dieses mehrere Zentimeter grosse Hagelkorn fiel am Mittwochnachmittag in Ormalingen/BL vom Himmel. Pia Weber

Ausblick

Im Süden und Osten kommt in den frühen Morgenstunden noch etwas dazu. Zum Sonnenaufgang hin lässt die Schaueraktivität beidseits der Alpen vorübergehend nach.

Legende: Im Tessin fiel aussergewöhnlich viel Regen. Daniel Schuler

Im Laufe des Freitagnachmittags ziehen aber wieder teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Zunächst über den Bergen und im Süden, am Abend und in der Nacht auf Samstag auch stellenweise im Flachland. Die Schneefallgrenze, welche am Donnerstag noch über 3000 m lag, sinkt am Freitag gegen 3000 bis 2500 m.