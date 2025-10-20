Am Donnerstag im Flachland Sturmböen von 60 bis 90 km/h, auf den Bergen Orkanböen mit 100 bis lokal 150 km/h.

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstagabend auf etwa 1400 m.

Danach wechselhaft und immer kühler, am Sonntag möglicherweise Schneeschauer bis etwa 900 m.

Kaltfront bringt Sturm...

Am Donnerstag zieht ein Tief von England über die Benelux-Staaten hinweg Richtung Dänemark. Es lenkt eine Kaltfront zur Schweiz und löst auf der Alpennordseite den ersten Herbststurm der Saison aus. Die erwarteten Windspitzen liegen im Flachland zwischen 60 und 90 km/h, in exponierten Lagen bei 100 km/h. In den Alpentälern bläst vorübergehend Föhn in ähnlicher Stärke. Auf den Jurahöhen und den Bergen der Voralpen und Alpen drohen Orkanböen mit 100 bis lokal 150 km/h.

Legende: Sturm im Oktober 2023 am Walensee Josua Haller

Tipps: Lose Gegenstände befestigen, auf Aufenthalt im Wald verzichten

mögliche Auswirkungen: herumgewirbelte Gegenstände, Verkehrshinderungen wegen abgebrochenen Ästen oder entwurzelten Bäumen (da der Laubfall noch nicht abgeschlossen ist, bieten die Bäume eine grössere Angriffsfläche)

...und in den Bergen Schnee

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstagabend hinter der Kaltfront gegen 1400 m. Danach gibt es auf der Alpennordseite bis über das Wochenende hinaus wechselhaftes Schauerwetter.

Legende: Ab Sonntag sind Schneeschauer bis knapp unter 1000 m möglich. SRF Meteo

Die Luft wird von Tag zu Tag kühler und die Schneefallgrenze sinkt. Am Sonntag und Montag sind voraussichtlich Schneeschauer bis etwa 900 m möglich.

Legende: So sah es im Oktober 2003 im Appenzellerland aus: zuerst Sturm, dann Schnee. Jürg Zogg

Tipps: Winterreifen montieren

mögliche Auswirkungen: in höheren Lagen winterliche Strassenverhältnisse, gesperrte Alpenpässe, Anstieg der Lawinengefahr

Weitere Informationen