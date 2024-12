Wir wagen den Blick in die Kristallkugel oder besser gesagt in die neuesten Wettermodelle. Und wir erklären, welche Möglichkeiten wir für die Prognose haben.

Mit etwas Glück liegt an Heiligabend noch etwas Schnee.

Der Blick auf das Weihnachtswetter bleibt spannend. Ab Donnerstag stellt sich die Wetterlage um und bis Heiligabend erreichen uns immer wieder Fronten mit Regen und Schnee. Zwischen dem 4. Advent (22.12.) und dem 23.12. überquert uns voraussichtlich eine Kaltfront. Dabei sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis lokal 400 m. Für eine Schneedecke im Flachland wird es eine knappe Sache, aber ein weisses Erwachen an Heiligabend ist zumindest möglich.

Legende: Weisse Weihnachten sind möglich. Charlotte van Stuijvenberg

Im Laufe des Heiligabends folgt bereits die nächste Warmfront und die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1300 m an. Wenn im Flachland noch Schnee liegt, dann geht es ihm definitiv an den Kragen. An den restlichen Weihnachtstagen sind die Chancen auf Neuschnee gering.

Legende: Die Chancen auf weisse Weihnachten in Bern sind weiterhin intakt. Es wird jedoch eine knappe Sache. SRF Meteo

Die Modelle sind sich über den genauen Wetterverlauf noch nicht einig und können sich bis Weihnachten noch stark verändern. In den Bergen oberhalb von 1000 bis 1300 m sollte einer weissen Weihnacht jedoch nichts mehr im Weg stehen.

Prognosemöglichkeiten

Für die Prognose von Weissen Weihnachten stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Modelle rechnen alle 6 bis 12 Stunden neue Prognosen für die kommenden 10 bis 15 Tage. Somit ist es ab rund 10 Tagen vor Weihnachten möglich, erste Modellrechnungen im Detail zu studieren. Diese variieren mit jedem Modelldurchgang noch stark, es macht keinen Sinn einzelne Modellläufe für die Prognose zu verwenden. Erst wenn mehrere Modellläufe und im Idealfall auch mehrere Modellsysteme eine bestimmte Wetterlage erkennen, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese auch eintritt.

rechnen alle 6 bis 12 Stunden neue Prognosen für die kommenden 10 bis 15 Tage. Somit ist es ab rund 10 Tagen vor Weihnachten möglich, erste Modellrechnungen im Detail zu studieren. Diese variieren mit jedem Modelldurchgang noch stark, es macht keinen Sinn einzelne Modellläufe für die Prognose zu verwenden. Erst wenn mehrere Modellläufe und im Idealfall auch mehrere Modellsysteme eine bestimmte Wetterlage erkennen, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese auch eintritt. Bei Ensembleprognosen hat man von einem Prognosesystem über 50 unterschiedliche Modelläufe zur Verfügung. Mithilfe dieser Prognosen kann sehr gut eine Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden. Für Schnee an Weihnachten braucht es genug tiefe Temperaturen und Niederschlag.

hat man von einem Prognosesystem über 50 unterschiedliche Modelläufe zur Verfügung. Mithilfe dieser Prognosen kann sehr gut eine Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden. Für Schnee an Weihnachten braucht es genug tiefe Temperaturen und Niederschlag. Die gute alte Statistik: Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland eher selten. In Bern liegt im langjährigen Durchschnitt in etwa alle vier Jahren während mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. In den Bergen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich grösser. In Davos beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten nur im Jahr 2016 einen schneefreien Weihnachtstag. Trotzdem, in Zeiten der Klimaerwärmung nimmt die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten vor allem in leicht erhöhten Lagen und auch im Flachland markant ab.