Weisse Weihnachten sind noch im Bereich des Möglichen.

Unsere Wetterlage bleibt diese und nächste Woche hochdruckbestimmt. Nur am Wochenende ziehen schwache Fronten über die Schweiz hinweg. Kurz vor Weihnachten wird es dann spannender, zumindest erscheinen Tiefdruckgebiete auf der Wetterkarte. Sie könnten zum 4. Advent-Wochenende Niederschlag im Gepäck haben. Ob sie Schnee bringen oder nicht, bleibt noch offen.

Legende: Weisse Weihnachten sind nicht ausgeschlossen. Charlotte van Stuijvenberg

So weit im Voraus ist die Prognose noch sehr unsicher. Je näher an Weihnachten, desto genauer wird die Vorhersage.

Wie oft gibt es Weisse Weihnachten?

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland eher selten. In Bern liegt im langjährigen Durchschnitt in etwa alle vier Jahren während mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. In den Bergen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich grösser. In Davos beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten nur im Jahr 2016 einen schneefreien Weihnachtstag. Trotzdem, in Zeiten der Klimaerwärmung nimmt die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten vor allem in leicht erhöhten Lagen und auch im Flachland markant ab.