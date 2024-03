Die Schweiz liegt momentan in einer kräftigen Südföhnströmung. In den Alpen brachte der Föhnsturm am Karfreitag bereits Orkanböen bis rund 130 km/h. Bis am Samstagnachmittag geht es in den Alpen und Voralpen stürmisch weiter. Sogar im angrenzenden Mittelland ist der Föhn teilweise spürbar. In der untenstehenden Karte finden sie live die aktuellsten Spitzenwerte des Osterföhnsturms:

Anmerkung zur Karte: Beim Messwert in Oberwil/BL handelt es sich um einen Fehler!