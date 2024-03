Marina Bianca Ganci studierte in Zürich Geographie und schnupperte in einem Praktikum erstmals Meteorologie-Luft. Die bekam ihr scheinbar gut, dass sie für drei Jahre ins schöne Berner-Land zog. Dort wurde sie bei Meteotest zur Prognostikerin ausgebildet und vertiefte sich daneben ins Masterstudium der Atmosphärenwissenschaften. Heute ist sie zurück in Zürich und wettert seit Februar 2024 im SRF Meteo-Team weiter.

1 / 1 Legende: Marina Bianca Ganci SRF Meteo SRF Meteo