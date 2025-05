Lia Wälti kam am 19. April 1993 in Langnau im Emmental zur Welt und ist eine der besten Schweizer Fussballerinnen. Aktuell ist sie beim Arsenal Women FC in der englischen Women's Super League engagiert. Zuvor spielte sie bei YB und Turbine Potsdam. Für die Schweizer Nationalmannschaft hat Wälti über 120 Spiele absolviert. 2021 und 2023 wurde sie Schweizer Fussballerin des Jahres.